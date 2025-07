दिल्ली शाहदरा में इमारत में लगी भीषण आग, दो लोगों की मौत... तीन को बचाया गया

दिल्ली के शाहदरा जिले के ओल्ड गोविंदपुरा इलाके में मंगलवार रात एक इमारत में भीषण आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने मौतों की पुष्टि की. मृतकों की पहचान तनवीर और नुसरत के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान फैजल और आसिफ के रूप में हुई है.

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया, 'पुराने गोविंदपुरा स्थित बंद गली के एक घर में आग लग गई. रात लगभग 8:46 बजे आग लगने की सूचना मिली. छह लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. चार लोगों को डॉ. हेडगेवार अस्पताल भेजा गया, जिनमें से दो को मृत घोषित कर दिया गया. मृतकों की पहचान तनवीर और नुसरत के रूप में हुई है. फैजल और आसिफ नाम के घायलों का इलाज चल रहा है. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और आगे की जांच जारी है.'

#WATCH | Delhi | Fire Officer Deepak Hooda says, "We received a call that a fire has broken out. We have rescued 4 people, and they have been taken to the hospital. The doctors will declare if there is any casualty. 6 fire tenders are present at the spot...We received the call… https://t.co/FlsqB5bnhm pic.twitter.com/nNkUw3Gx74