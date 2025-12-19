'नेहरू जी आपकी MCD ने आग लगाई...' गाजीपुर लैंडफिल आग को लेकर सौरभ भारद्वाज का BJP पर तंज

पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर लैंडफिल (कूड़े का पहाड़) से शुक्रवार सुबह एक बार फिर काले धुएं का गुबार उठता देखा गया. दिल्ली दमकल सेवा (DFS) के अनुसार, सुबह 11:05 बजे आग की सूचना मिलने के बाद तुरंत दो दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया.

लैंडफिल से उठते धुएं के कारण आस-पास के इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई और स्थानीय निवासियों को सांस लेने में दिक्कत और दुर्गंध का सामना करना पड़ा. इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली की भाजपा सरकार और नगर निगम पर जोरदार हमला बोला है.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा पर दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनाने का आरोप लगाया. वहीं, पूर्व मंत्री और 'AAP' नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी ही सरकार और निगम पर तंज कसते हुए एक वीडियो साझा किया. उन्होंने कटाक्ष में लिखा, 'नेहरू जी, आपकी MCD ने ग़ाज़ीपुर लैंडफिल में आग लगा रखी है. अगर आग नहीं बुझी तो शाम तक मेयर के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा.'

भाजपा का पलटवार दूसरी ओर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया. सिरसा ने आरोप लगाया कि 'आप' के पार्षद खुद कचरा जलाकर प्रदूषण फैला रहे हैं. उन्होंने त्रिलोकपुरी विधायक द्वारा साझा किए गए एक वीडियो का हवाला देते हुए पार्षद विजय कुमार पर लैंडफिल साइट पर आग लगाने का आरोप लगाया.

