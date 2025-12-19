scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नेहरू जी आपकी MCD ने आग लगाई...' गाजीपुर लैंडफिल आग को लेकर सौरभ भारद्वाज का BJP पर तंज

दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल से उठे घने धुएं से आसपास के इलाकों में बदबू और दृश्यता की समस्या हुई. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. घटना को लेकर AAP और BJP के बीच प्रदूषण और कचरा जलाने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं.

Advertisement
X
गाजीपुर लैंडफिल में आग को लेकर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर तंज कसा है. (Photo: X/@AAP)
गाजीपुर लैंडफिल में आग को लेकर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर तंज कसा है. (Photo: X/@AAP)

पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर लैंडफिल (कूड़े का पहाड़) से शुक्रवार सुबह एक बार फिर काले धुएं का गुबार उठता देखा गया. दिल्ली दमकल सेवा (DFS) के अनुसार, सुबह 11:05 बजे आग की सूचना मिलने के बाद तुरंत दो दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया.

 लैंडफिल से उठते धुएं के कारण आस-पास के इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई और स्थानीय निवासियों को सांस लेने में दिक्कत और दुर्गंध का सामना करना पड़ा. इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली की भाजपा सरकार और नगर निगम पर जोरदार हमला बोला है.

 आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा पर दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनाने का आरोप लगाया. वहीं, पूर्व मंत्री और 'AAP' नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी ही सरकार और निगम पर तंज कसते हुए एक वीडियो साझा किया. उन्होंने कटाक्ष में लिखा, 'नेहरू जी, आपकी MCD ने ग़ाज़ीपुर लैंडफिल में आग लगा रखी है. अगर आग नहीं बुझी तो शाम तक मेयर के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा.'

यह भी पढ़ें: MCD उपचुनाव नतीजों के जरिये 'दिल्‍ली' ने AAP, सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल से क्‍या कहा?

Advertisement

भाजपा का पलटवार दूसरी ओर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया. सिरसा ने आरोप लगाया कि 'आप' के पार्षद खुद कचरा जलाकर प्रदूषण फैला रहे हैं. उन्होंने त्रिलोकपुरी विधायक द्वारा साझा किए गए एक वीडियो का हवाला देते हुए पार्षद विजय कुमार पर लैंडफिल साइट पर आग लगाने का आरोप लगाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement