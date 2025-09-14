वित्त मंत्रालय के अधिकारी की सड़क हादसे में मौत... पत्नी की हालत भी नाजुक, बाइक को BMW ने मारी थी टक्कर

देश की राजधानी दिल्ली के व्यस्त धौला कुआं इलाके में रिंग रोड पर हुए एक सड़क हादसे में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. नवजोत अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से हरि नगर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे, तभी एक BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह और उनकी पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

दोनों को न्यूलाइफ हॉस्पिटल, जीटीबी नगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नवजोत को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है और उनका इलाज जारी है. हादसे में आरोपी महिला चालक और उसके पति भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दिल्ली पुलिस ने BMW कार को जब्त कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. कार सवार दंपति गुरुग्राम के रहने वाले हैं.

पुलिस के अनुसार, आज दोपहर में दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन को धौला कुआं से दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन की ओर ट्रैफिक जाम की शिकायत पर तीन पीसीआर कॉल प्राप्त हुईं. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि एक BMW कार सड़क पर तिरछी खड़ी थी, जबकि एक मोटरसाइकिल डिवाइडर के पास मेट्रो पिलर नंबर 57 के निकट पड़ी मिली. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस बीएमडब्ल्यू ने नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मारी उसे एक महिला चला रही थी.

राहगीरों ने एक टैक्सी बुक करके गंभीर रूप से घायल नवजोत और उनकी पत्नी को जीटीबी नगर स्थित अस्पताल भेजा. बाद में पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली कि नवजोत की मृत्यु हो गई है, जबकि उनकी पत्नी की हालत भी गंभीर बनी हुई है. हादसे की जांच के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

साउथ-वेस्ट दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) ने कहा, 'हमें पीसीआर कॉल मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई. वाहन को जब्त कर लिया गया है और आरोपी दंपति के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी. हम सख्त कानूनी कदम उठाएंगे.' पुलिस ने हिट एंड रन के तहत आईपीसी की धारा 304A (लापरवाही से मौत) और मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है.

