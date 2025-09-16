BMW Case: बेटे के जन्मदिन पर उठी नवजोत की अर्थी, हर आंख में आए आंसू

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में 14 सितंबर को हुई BMW कार की टक्कर ने संदीप कौर के परिवार को उजाड़ दिया. वित्त मंत्रालय में कार्यरत नवजोत सिंह की इस हादसे में मौत हो गई. आज सुबह बेटे नवनूर सिंह को पिता का गिफ्ट मिला जो उन्होंने ऑनलाइन बुक कराया था और शाम को नवजोत की अर्थी उठी. परिवार के लिए यह दिन हमेशा दर्द की याद लेकर आएगा.

नवजोत का पोस्टमार्टम दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में किया गया. इसके बाद पार्थिव शरीर को वेंकटेश्वर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी पत्नी संदीप कौर भर्ती हैं. पत्नी को अंतिम बार नवजोत का चेहरा दिखाया गया. यह पल बेहद भावुक कर देने वाला था. बिस्तर पर लेटी संदीप कौर जोर-जोर से रोने लगीं.

बेटे के जन्मदिन पर उठी पिता की अर्थी

शाम को नवजोत का अंतिम संस्कार बेरी वाला बाग श्मशान घाट में हुआ. परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों की आंखें नम थीं. नवजोत के सहयोगी और जापान, साउथ कोरिया, चीन एंबेसी के प्रतिनिधि भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे. नवजोत इन देशों के बाइलिटरल हेड थे. बेरी वाला बाग शमशान घाट में नवजोत का अंतिम संस्कार हुआ.

बेटे के लिए ऑनलाइन गिफ्ट बुक कराया था

कुछ दिन पहले ही नवजोत ने बेटे के लिए ऑनलाइन गिफ्ट बुक करवाया था. यह गिफ्ट सुबह नवनूर को मिला लेकिन शाम को घर में मातम छा गया. बेटे का जन्मदिन और पिता की विदाई, एक ही दिन में, परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा बन गया.

