Delhi: फतेहपुर बेरी में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, AIIMS ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में 16 सितंबर को पुलिस टीम पर हमला हुआ. टीम एक आरोपी को पकड़ने गई थी. हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए जिन्हें एम्स ट्रॉमा में भर्ती कराया गया. पुलिस ने आजम और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस टीम पर हमला (Photo: Screengrab)
दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. यह घटना 16 सितंबर को चन्दन होला गांव में हुई, जहां दिल्ली पुलिस की टीम एक आरोपी को पकड़ने गई थी.

जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम आजम नाम के शख्स को पकड़ने पहुंची थी. आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था और उसकी तामील के लिए पुलिस वहां पहुंची थी. पुलिस को देखते ही आजम ने अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस टीम पर हमला कर दिया.

फतेहपुर बेरी इलाके में पुलिस टीम पर हमला

हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस की अतिरिक्त टीमें मौके पर भेजी गईं.

दिल्ली पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं और उनके आधार पर आरोपी आजम और अन्य हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है ताकि आरोपी को जल्द पकड़ा जा सके.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए गांव और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है.

घायल पुलिसकर्मियों एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया

इस घटना ने एक बार फिर पुलिस सुरक्षा और अपराधियों के बढ़ते हौसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग भी इस हमले से डरे हुए हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.

