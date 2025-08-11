scorecardresearch
 

अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों के परिवारों की मांग, पूरी सच्चाई सामने लाओ, अमेरिकी कोर्ट में केस

इन परिवारों का केस लड़ रहे अमेरिकी लॉ फर्म बीस्ले एलन के प्रमुख माइक एंड्रयूज ने कहा कि पूरी सच्चाई सामने आना जरूरी है ताकि परिवारों को हादसे का असल कारण समझ आए. एंड्रयूज इस वक्त गुजरात में हैं जहां वे पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, मृतकों की जानकारी जुटा रहे हैं और अमेरिका में होने वाली कानूनी प्रक्रिया समझा रहे हैं.

अहमदाबाद विमान हादसे की तस्वीर

अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले 60 से ज्यादा परिवारों ने अमेरिका में कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है. ये परिवार हादसे की पूरी और पारदर्शी जानकारी मांग रहे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था.

अमेरिकी वकील की एंट्री

इन परिवारों का केस लड़ रहे अमेरिकी लॉ फर्म बीस्ले एलन के प्रमुख माइक एंड्रयूज ने कहा कि पूरी सच्चाई सामने आना जरूरी है ताकि परिवारों को हादसे का असल कारण समझ आए. एंड्रयूज इस वक्त गुजरात में हैं जहां वे पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, मृतकों की जानकारी जुटा रहे हैं और अमेरिका में होने वाली कानूनी प्रक्रिया समझा रहे हैं.

क्या हुआ था हादसे में?

12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेकऑफ के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गई थी. विमान में 242 यात्री सवार थे जिनमें से सिर्फ एक यात्री बचा, बाकी सभी की मौत हो गई. जमीन पर भी 19 लोगों की जान गई.

परिवारों की मांग: पूरी जानकारी दो

एंड्रयूज के मुताबिक कि परिवारों की एक ही मांग है कि हादसे से जुड़ा सारा डेटा और तथ्य सार्वजनिक किया जाए न कि सिर्फ चुनिंदा जानकारी. उन्होंने इंडिया टुडे से कहा कि भारत सरकार का शुरुआती रिपोर्ट बहुत सीमित है. इसमें इतनी डिटेल नहीं है कि हादसे का सही कारण समझ आए. फ्लाइट रिकॉर्डर, कॉकपिट रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स और बाकी सभी रिकॉर्ड्स की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए. 

उन्होंने कहा कि अगर कच्चा डेटा उपलब्ध कराया जाए तो अमेरिका के स्वतंत्र एविएशन एक्सपर्ट्स उसका गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं. इससे सटीक जवाब मिलेंगे, न कि अनुमान या अटकलें. एंड्रयूज ने चेतावनी दी कि बिना पूरी जानकारी के परिवारों को असल जवाब नहीं मिलेंगे.

इकलौते बचे यात्री की आपबीती

एंड्रयूज ने हादसे के इकलौते बचे यात्री और उनके परिवार से भी मुलाकात की. इस यात्री ने हादसे की अपनी कहानी साझा की, लेकिन इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका परिवार भी एक अपने की मौत से सदमे में है. एंड्रयूज ने बचे यात्री की बहन से बातचीत का जिक्र किया कि जिसने अपने भाई को भी इस हादसे में खोया. उसने कहा कि ऐसे हादसे दोबारा नहीं होने चाहिए. हर दिन हजारों लोग बोइंग 787 से उड़ान भरते हैं. अगर हादसे की पूरी जानकारी सामने आए, तो भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकता है.

शुरुआती रिपोर्ट में क्या?

8 जुलाई को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें बताया गया कि टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के फ्यूल कटऑफ स्विच 'RUN' से 'CUTOFF' मोड में चले गए. इंजनों में थोड़ी देर के लिए ताकत लौटी लेकिन वे स्थिर नहीं हो सके. विमान 180 नॉट्स की रफ्तार पर था, जब यह हादसा हुआ. 

कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि तूने कटऑफ क्यों किया दूसरा पायलट इसका खंडन करता है. इससे मिसकम्युनिकेशन या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है.

दो महीने बाद भी जवाब का इंतजार

हादसे को दो महीने बीत चुके हैं लेकिन पीड़ित परिवार अब भी जवाब और इंसाफ के इंतजार में हैं. वे चाहते हैं कि हादसे की पूरी सच्चाई सामने आए ताकि उन्हें सुकून मिले और भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें.

