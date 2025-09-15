scorecardresearch
 

दिल्ली: BMW ने कैसे छीन ली डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की जिंदगी, चश्मदीद ने पूरी कहानी बताई

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर के बाद मौत हो गई. वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं. घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि यह हादसा कैसे हुआ. हादसे के बाद आरोपित दंपति घायल नवजोत और उनकी पत्नी को टैक्सी से अस्पताल लेकर गए लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.

वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की हादसे में मौत (Photo: ITG)
वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की हादसे में मौत (Photo: ITG)

देश की राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में शनिवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं. यह हादसा मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास उस वक्त हुआ जब नवजोत सिंह और उनकी पत्नी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे.

चश्मदीद ने बताया कैसे हुआ हादसा

इस घटना को लेकर वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बीएमडब्ल्यू कार एक महिला चला रही थी और उसके साथ उसका पति भी मौजूद था. बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिसके बाद बाइक पहले डिवाइडर से टकराने के बाद बस से जा भिड़ी. हादसे में अधिकारी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी घायल हो कर सड़क पर गिर पड़े.

हालांकि कहा जा रहा है कि अधिकारी के बाइक को टक्कर मारने वाली महिला और उसके पति ने मौके पर कैब बुलाई और उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन नवजोत सिंह को बचाया नहीं जा सके. वहीं उनकी पत्नी की भी हालत गंभीर है.

17 किलोमीटर दूर अस्पताल क्यों ले गए: परिवार

परिवार का आरोप है कि नवजोत को पास के अस्पताल ले जाने के बजाय 17 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाईफ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनकी पत्नी की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है.

वहीं इस दुर्घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि मृतक नवजोत सिंह दिल्ली के हरि नगर के रहने वाले थे और वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात थे.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू कार को जब्त कर लिया है. क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं.

पुलिस का कहना है कि आरोपित दंपति गुरुग्राम के निवासी हैं. हादसे में वो भी घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच कर रही है.
 

