BMW हादसा: आखिरी बार पति नवजोत की बॉडी देख रो पड़ीं पत्नी, हॉस्पिटल से आईं भावुक तस्वीरें

धौला कुआं हादसे में जान गंवाने वाले नवजोत सिंह का पोस्टमार्टम कर शव को वेंकटेश्वर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी पत्नी भर्ती हैं. पत्नी को आखिरी बार शव दिखाया गया, जिसे देखकर वह फूट-फूटकर रो पड़ीं. हादसे में आरोपी महिला गगनप्रीत कौर को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी.

पति का शव देखकर रो पड़ी घायल संदीप कौर (Photo: Arvind Ojha/ITG)
पति का शव देखकर रो पड़ी घायल संदीप कौर (Photo: Arvind Ojha/ITG)

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी. सोमवार को नवजोत का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद शव को वेंकटेश्वर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी पत्नी संदीप कौर इलाज के लिए भर्ती हैं. पत्नी को अंतिम बार शव दिखाया गया. पति की बॉडी देखते ही संदीप कौर रो पड़ीं और मौके पर मौजूद लोग भावुक हो गए.

हादसे के वक्त नवजोत सिंह अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार नीली बीएमडब्ल्यू ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में नवजोत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर को कई जगह फ्रैक्चर और सिर पर गंभीर चोटें आईं.

पति नवजोत का शव देखकर रो पड़ी संदीप कौर

बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी महिला पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है.
घटना के बाद दोनों को पास खड़े मोहम्मद गुलफाम नाम के शख्स ने अपनी वैन में बैठाकर जीटीबी नगर के पास स्थित न्यू लाइफ अस्पताल पहुंचाया. गुलफाम ने बताया कि उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा. हालांकि पुलिस का कहना है कि अस्पताल ले जाने का निर्देश खुद आरोपी ने दिया था.

गगनप्रीत को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

हादसे में गुरुग्राम निवासी गगनप्रीत कौर और उनके पति भी घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस ने बीएमडब्ल्यू और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है. आरोपी गगनप्रीत को कोर्ट में पेश करने के बाद 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. उनकी जमानत अर्जी पर 17 सितंबर को सुनवाई होगी.
 

