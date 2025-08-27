दिल्ली: केशव पुरम में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़... 2 गिरफ्तार

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के केशव पुरम इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक वांछित लुटेरा घायल हो गया. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी राजू (33) उर्फ ​​अजय उर्फ ​​कंगारू 12 आपराधिक मामलों में शामिल है.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए केशव पुरम थाने की एक टीम मंगलवार रात एक होटल पहुंची. जहां दो व्यक्ति एक सुनसान जगह पर बैठे थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही टीम उनके पास पहुंची, वैसे ही एक संदिग्ध ने हेड कांस्टेबल मोहित पर गोली चला दी.

हालांकि, गोली हेड कांस्टेबल को नहीं लगी. जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस अधिकारी ने अपनी सरकारी पिस्तौल से जवाबी गोली चलाई, जो हमलावर के दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी. पुलिस ने बताया कि राजू को इलाज के लिए पीसीआर वैन से दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया गया है.

वहीं, दूसरे आरोपी की पहचान रवि उर्फ ​​गोटिया (30) के रूप में हुई है. रवि गोटिया पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस ने रवि गोटिया को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. रवि गोटिया के पास से एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया गया है.

पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण करने के लिए अपराध और एफएसएल टीमों को बुलाया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

