scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: रेस्टोरेंट के प्लास्टिक शेड से नीचे गिरा बच्चा, हुई मौत

दिल्ली के गुजरांवाला इलाके में एक हादसा हो गया. जहां एक रेस्टोरेंट के प्लास्टिक शेड से नीचे गिरने से 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई. बताया जाता है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए रेस्टोरेंट में आया था.

Advertisement
X
दिल्ली में रेस्टोरेंट से गिरकर किशोर की मौत. (Photo: Representational )
दिल्ली में रेस्टोरेंट से गिरकर किशोर की मौत. (Photo: Representational )

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के गुजरांवाला इलाके में एक रेस्टोरेंट के प्लास्टिक शेड से गिरने से 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस को शनिवार को एक PCR कॉल मिली और मौके पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला कबीन नामक लड़का घायल है. जिसे उसके दोस्त पहले ही अस्पताल में पहुंचा चुके हैं.

पुलिस ने बताया कि कबीन अपने क्लासमेट आर्यमन, कबीर और यश त्यागी के साथ रेस्टोरेंट में घूमने आया था. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ग्रुप सीढ़ियों से बिल्डिंग की छत पर पहुंचा था. वह एक प्लास्टिक शेड पर चढ़ गया था, जो पास की दुकानों के बीच गैलरी वाली जगह को ढकने के लिए लगाया गया था.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर मौत को मात देती सेफ्टी 'शील्ड'! देश का पहला TMA सिस्टम लॉन्च, बचाई 100 से ज्यादा जिंदगियां

सम्बंधित ख़बरें

जयपुर डंपर हादसे में मौत को मात देते हुए बच निकली महिला. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
जयपुर हादसे में महिला ने दी मौत को मात, नहीं आई एक भी खरोंच- VIDEO
आगरा-मथुरा हाईवे पर भीषण हादसा. (Photo: Representational)
तेज रफ्तार ट्रक ने छीनी दो बहनों की जिंदगी, घर लौटते वक्त दर्दनाक हादसे में मौत
घने कोहरे की चादर में लिपटा Delhi-NCR, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन
Delhi GRAP-4
GRAP-4 हटने के बाद दिल्ली के स्कूलों में हाइब्रिड लर्निंग खत्म
CWC Meeting
Delhi में CWC की बैठक: Sonia-Rahul मौजूद

शेड टूटने से जमीन पर गिर गया था बच्चा

अधिकारी ने आगे बताया कि शेड उसका वज़न नहीं सह पाया और टूट गया. जिससे वह नीचे ज़मीन पर गिर गया. गिरने से लड़के को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: VIDEO: रामपुर में दर्दनाक हादसा, भूसे से भरा ट्रक उत्तर प्रदेश सरकार लिखी बोलेरो पर पलटा... ड्राइवर की मौत

पुलिस ने बताया कि एक क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटना के सही क्रम का पता लगाने के लिए मौके का मुआयना किया. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement