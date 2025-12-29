दिल्ली: रेस्टोरेंट के प्लास्टिक शेड से नीचे गिरा बच्चा, हुई मौत

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के गुजरांवाला इलाके में एक रेस्टोरेंट के प्लास्टिक शेड से गिरने से 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस को शनिवार को एक PCR कॉल मिली और मौके पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला कबीन नामक लड़का घायल है. जिसे उसके दोस्त पहले ही अस्पताल में पहुंचा चुके हैं.

पुलिस ने बताया कि कबीन अपने क्लासमेट आर्यमन, कबीर और यश त्यागी के साथ रेस्टोरेंट में घूमने आया था. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ग्रुप सीढ़ियों से बिल्डिंग की छत पर पहुंचा था. वह एक प्लास्टिक शेड पर चढ़ गया था, जो पास की दुकानों के बीच गैलरी वाली जगह को ढकने के लिए लगाया गया था.

शेड टूटने से जमीन पर गिर गया था बच्चा

अधिकारी ने आगे बताया कि शेड उसका वज़न नहीं सह पाया और टूट गया. जिससे वह नीचे ज़मीन पर गिर गया. गिरने से लड़के को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने बताया कि एक क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटना के सही क्रम का पता लगाने के लिए मौके का मुआयना किया. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

