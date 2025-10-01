scorecardresearch
 

दुबई के शेख को पार्टनर चाहिए, लड़कियों को ऐसे मैसेज भेजता था स्वामी चैतन्यानंद, पीड़िता संग हुई चैट आई सामने

दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की करतूतें एक-एक कर सामने आ रही हैं. छात्राओं से किए गए अश्लील चैट, ब्लैकमेलिंग और शोषण के सबूत पुलिस की फाइलों में दर्ज हो चुके हैं. बाबा अब पासवर्ड भूलने और घबराहट का बहाना बना रहा है, लेकिन सच छिप नहीं पा रहा.

चैतन्यानंद की अश्लील चैट वायरल (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए खुद को संत बताने वाले स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की हकीकत अब परत-दर-परत सामने आ रही है. लोगों को आस्था का पाठ पढ़ाने वाला यह पाखंडी बाबा कैमरा, ब्लैकमेलिंग और छात्राओं के शोषण के जाल में फंसा हुआ है. पुलिस जांच में उसके मोबाइल से मिली चैट्स ने पूरे खेल का राज खोल दिया है.

पुलिस के मुताबिक बाबा छात्राओं से लगातार मैसेज करता था. चैट्स में वह उन्हें बेबी डॉल, "स्वीटी बेबी डॉटर और बेबyyyy जैसे शब्दों से बुलाता था. एक चैट में उसने लिखा, गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी. दूसरी चैट में लगातार तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो जैसे मैसेज भेजे गए.

चैतन्यानंद की अश्लील चैट वायरल

चैतन्यानंद के अश्लील चैट वायरल 

इतना ही नहीं, एक और बातचीत में बाबा ने छात्रा से लिखा, तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? इस पर छात्रा ने जवाब नहीं दिया तो उसने बार-बार सवाल दोहराया. चैट्स में यहां तक सामने आया कि उसने छात्रा से एक दुबई शेख के लिए सेक्स पार्टनर की मांग तक की. जब छात्रा ने इनकार किया तो उसने दबाव बनाने की कोशिश की.

जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए

इन खुलासों के बाद पुलिस ने चैट्स को सबूत के रूप में दर्ज कर लिया है. वहीं बाबा अब पूछताछ में पासवर्ड भूलने और घबराहट का बहाना बना रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर परत की जांच की जा रही है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी.

