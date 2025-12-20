दिल्ली: जिस नौकर को काम पर रखा, उसी ने घर से चुराए 40 लाख रुपये

वेस्ट दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक घर से 40 लाख रुपये कैश चोरी करने के आरोप में एक घरेलू नौकर को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने अपने मालिक के पिता की देखभाल के लिए एक नौकर रखा था. नौकर ने चोरी से लगभग 15 दिन पहले ही घर में काम करना शुरू किया था.

अधिकारी ने बताया कि चोरी के बारे में 29 नवंबर को शिकायत मिली थी, जिसके बाद 30 नवंबर को BNS के संबंधित प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई थी. जांच के दौरान घर और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज की जांच की गई. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती फुटेज में ध्रुव घर से खाली हाथ निकलता हुआ दिखा.

हालांकि, आस-पास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की और जांच करने पर पता चला कि बाद में उसे अपने साथियों जतिन और शिवम के साथ घूमते हुए देखा गया था. एक क्लिप में शिवम को काले रंग का बैग ले जाते हुए देखा गया था. पुलिस ने कहा कि घटना के तुरंत बाद तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन बंद हो गए थे. दिल्ली में उनके संभावित ठिकानों पर कई छापे मारे गए, लेकिन शुरू में उनका पता नहीं चल सका.

बाद में टेक्निकल सर्विलांस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) एनालिसिस से पता चला कि आरोपी दिल्ली से बाहर यानी कि जम्मू-कश्मीर चले गए हैं. लगातार कोशिशों के बाद ध्रुव और जतिन ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया. पूछताछ के दौरान यह पता चला कि तीनों ने अक्सर एक ही ट्रैवल एजेंसी का इस्तेमाल एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने के लिए किया था. आगे की पूछताछ में पता चला कि शिवम ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक कैब बुक की थी. इस लीड पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कैब ड्राइवर का पता लगाया, जिसने वह जगह बताई जहां शिवम रुका हुआ था.

जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शिवम को हिमाचल प्रदेश के एक होटल से पकड़ लिया. पुलिस ने कहा कि तलाशी में 36.05 लाख रुपये कैश के अलावा चोरी के पैसों से खरीदे गए ब्रांडेड जूते और कपड़े बरामद हुए.

बरामद सभी सामान ज़ब्त कर लिए गए व आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया. पुलिस ने कहा कि बाकी रकम बरामद करने और किसी और की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है.

