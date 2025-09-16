बच्चों ने 21 भाषाओं में PM मोदी को किया बर्थडे विश, दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया स्पेशल सॉन्ग

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष गीत लॉन्च किया. यह गीत, 'नमो प्रगति दिल्ली - बाल स्वर से राष्ट्र स्वर तक', दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे 21 अलग-अलग भाषाओं में गाते हुए नजर आ रहे हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'वर्षों से पीएम मोदी ने दिल्ली के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम किया है. इसके बावजूद, पिछली सरकारों ने उनकी लगातार आलोचना की और उनके खिलाफ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया. आज हमारी सरकार उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती है.'

आज दिल्ली सचिवालय में नन्हें-मुन्ने बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का जन्मदिन उत्सव मनाया।



दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आए इन मासूम बच्चों की मुस्कान और उत्साह ने पूरा वातावरण जीवंत कर दिया। सबसे विशेष क्षण तब आया जब उन्होंने अपने छोटे-छोटे हाथों से प्रेम… pic.twitter.com/dpKlKMUi1N — Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 16, 2025

उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए शुभकामना कार्ड्स के लिए उनकी सराहना की और कहा कि वह इन कार्ड्स को आज ही भेजेंगी ताकि वे बुधवार को प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएं. रेखा गुप्ता ने कहा, 'मैं वादा करती हूं कि आपके कार्ड्स आज ही भेजे जाएंगे ताकि वे कल पीएम तक पहुंचें. उन्हें आपका 21 भाषाओं में गाया गया यह गीत और शुभकामनाएं बहुत पसंद आएंगी.'

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 15 दिनों के 'सेवा पखवाड़ा' के दौरान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल शुरू करेगी. उन्होंने कहा, 'सीएम श्री स्कूलों से लेकर नए पाठ्यक्रम, राष्ट्र नीति, नीव और निपुण जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जो बच्चों की शिक्षा और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देंगे.' इसके साथ ही, पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुधवार सुबह 7 बजे कर्तव्य पथ पर एक विशेष मॉर्निंग वॉक का भी आयोजन किया गया है. यह आयोजन जन्मदिन समारोह का हिस्सा है.

