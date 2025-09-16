scorecardresearch
 

बच्चों ने 21 भाषाओं में PM मोदी को किया बर्थडे विश, दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया स्पेशल सॉन्ग

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 15 दिनों के 'सेवा पखवाड़ा' के दौरान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि सीएम श्री स्कूलों से लेकर नए पाठ्यक्रम, राष्ट्र नीति, नीव और निपुण जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जो बच्चों की शिक्षा और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देंगे.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मनाया. (Photo: X/@gupta_rekha)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष गीत लॉन्च किया. यह गीत, 'नमो प्रगति दिल्ली - बाल स्वर से राष्ट्र स्वर तक', दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे 21 अलग-अलग भाषाओं में गाते हुए नजर आ रहे हैं. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'वर्षों से पीएम मोदी ने दिल्ली के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम किया है. इसके बावजूद, पिछली सरकारों ने उनकी लगातार आलोचना की और उनके खिलाफ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया. आज हमारी सरकार उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती है.'

उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए शुभकामना कार्ड्स के लिए उनकी सराहना की और कहा कि वह इन कार्ड्स को आज ही भेजेंगी ताकि वे बुधवार को प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएं. रेखा गुप्ता ने कहा, 'मैं वादा करती हूं कि आपके कार्ड्स आज ही भेजे जाएंगे ताकि वे कल पीएम तक पहुंचें. उन्हें आपका 21 भाषाओं में गाया गया यह गीत और शुभकामनाएं बहुत पसंद आएंगी.'

