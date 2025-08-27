पहले टक्कर फिर घसीटा... 32 साल के युवक की गई जान, दिल्ली में पकड़ा गया 16 साल का नाबालिग ड्राइवर

दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एक सड़क हादसे में 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई. यह घटना पिछले शनिवार, 23 अगस्त की रात को हुई, जब एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार ने युवक को टक्कर मार दी और फिर कुछ मीटर तक घसीट दिया. जान गंवाने वाले युवक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महज 16 साल का है और कार चलाते समय उसने अचानक मोड़ लिया, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ. सामने आए सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक लाल कार आती है और शख्स को टक्कर मार देती है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कार ने शख्स को घसीटा और फिर उस पर चढ़ते हुए गुजर गई. इस दौरा आसपास के लोग कार ड्राइवर को पकड़ने के लिए दौड़ते नजर आए, लेकिन वह मौके से कार लेकर फरार हो गया.

कार से टक्कर के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू की गई.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस किया और आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया. फिलहाल उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है.

