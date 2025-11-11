scorecardresearch
 

सबसे अहम ये 3 घंटे... क्या रेकी कर रहा था? विस्फोटक से लदी कार पार्किंग में छोड़ किससे मिला था आतंकी उमर

दिल्ली में सोमवार को लाल किला के पास कार में हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हुए हैं. वहीं अब एजेंसियां कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर पर जांच कर रही हैं. क्योंकि दिल्ली पहुंचने के बाद डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में तीन घंटे कार खड़ी की थी. ऐसे में वह आखिर तीन घंटे क्या कर रहा था.

डॉक्टर उमर. (File Photo: ITG)
डॉक्टर उमर. (File Photo: ITG)

दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर आकर टिक गई है. बदरपुर के रास्ते दिल्ली पहुंचने के बाद डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में तीन घंटे कार खड़ी की थी. ऐसे में गाड़ी खड़ी करने के दौरान उमर कहां था? क्या पार्किंग में ही था या 3 घंटे के दौरान वो किसी से मुलाकात कर रहा था. या फिर वह इलाके की रेकी कर रहा था और पीक टाइम का यानि कि भीड़ का इंतजार कर रहा था.

क्या किसी से निर्देश ले रहा था उमर?

आखिर दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर वो गाड़ी पार्किंग में पहुंच गई थी. उसके बाद 6 बजकर 22 पर गाड़ी बाहर आई. इन 3 घंटों के दौरान उमर ने क्या किसी से बात की? क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था? या किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था? 

यह भी पढ़ें: आंखों में आंसू, बेसहारा परिवार और छूटा अपनों का साथ... दिल्ली ब्लास्ट में बिखर गए कई घरों के सपने

उमर को पता चल चुका था कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं और पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है. ऐसे में उसने दिल्ली की सबसे उच्च सुरक्षा वाले इलाके में 3 घंटे तक रुकने का रिस्क क्यों लिया? क्या कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक उसका सपोर्ट कर रहा था?

ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत

सोमवार की शाम हुए बम धमाके के बाद पूरे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इस ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टी हुई है. जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हैं. घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. ब्लास्ट इतना तेज था कि कई लोगों के चिथड़े उड़ गए. 

यह भी पढ़ें: 'षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा...', दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से PM मोदी ने दिया दो टूक मैसेज

वहीं जिस आई-10 कार में ब्लास्ट हुआ, उसके आसपास खड़े अन्य वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए. ब्लास्ट का एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि विस्फोट के बाद कुछ दूर स्थित मार्केट हिल गया और कंपन के बाद लोग इधर-उधर भागने लगे. 
 

