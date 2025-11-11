scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली धमाके में चिथड़ा हुए शरीर का एक टुकड़ा...पहचान की कोशिश में जुटी एजेंसियां

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास रविवार शाम हुए कार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत और 20 घायल हुए हैं. विस्फोटक हुंडई i20 कार तीन घंटे पहले सुनहरी मस्जिद के पास पार्क की गई थी. जांच में आतंकी साजिश के संकेत मिले हैं. एनआईए, दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं.

Advertisement
X
दिल्ली धमाके में चिथड़ा शरीर का टुकड़ा पहचानने की कोशिश (Photo: itg)
दिल्ली धमाके में चिथड़ा शरीर का टुकड़ा पहचानने की कोशिश (Photo: itg)

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। यह धमाका रविवार शाम 10 नवंबर को ठीक 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की जमीन कांप उठी और पूरा इलाका अफरातफरी में बदल गया. ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए.

धमाके के बाद से इधर मृतकों की पहचान  की जा रही है. 8 शवों में से केवल 2 पुरुषों की पहचान हो सकी है जबकि 6 शव अभी भी अज्ञात है. इसके अलावा धमाके में चिथड़े हुए किसी शव का एक हिस्सा भी मिला है जिसे पहचानन बहुत मुश्किल हो रहा है. डीएनए टेस्ट और पोस्टमॉर्टम के बाद ही बाकियों की  पहचान की उम्मीद है.

जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. विस्फोट वाली जगह के आसपास के सीसीटवी कैमरे खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ, वह घटना से पहले सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में करीब 3 घंटे से खड़ी थी. 

सम्बंधित ख़बरें

delhi blast
'जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ लोग पड़े थे...' सामने आया दिल्ली हमले का लाइव वीडियो  
According to the Delhi Police Special Cell, the i20 car was parked in the Sunehri Masjid parking lot for three hours before the blast
दिल्ली की सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे खड़ी थी i20 कार, यहां से निकलने के 4 मिनट बाद हो गया ब्लास्ट 
ब्लास्ट में मरने वाले पंकज की तस्वीर मोबाइल में दिखाते परिवार के एक सदस्य. (File Photo: Milan Sharma/ITG)
रिश्तेदार को छोड़ने जा रहे थे स्टेशन, तभी हुआ ब्लास्ट... दिल्ली धमाके में बिहार के पंकज की भी मौत 
दिल्ली ब्लास्ट में अमराेहा के अशोक कुमार की भी जान चली गई (Photo ITG)
तीन बच्चों का पिता, बूढ़ी मां का सहारा… दिल्ली ब्लास्ट में ऐसे बुझ गया घर का इकलौता चिराग 
नकली दस्तावेज के नाम पर कई बार बेची गई कार
हरियाणा नंबर, पुलवामा कनेक्शन... धमाके वाली i20 कार की सलमान-नदीम से तारिक तक ऐसे हुई खरीद-बिक्री 

भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ ये धमाका इतना जबरदस्त था कि पास खड़ी 5 से 6 गाड़ियां चकनाचूर हो गईं. चश्मदीदों के मुताबिक, एक इको वैन के पास अचानक विस्फोट हुआ. आसपास की दुकानों और वाहनों के शीशे टूट गए. धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया. एनआईए, स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और सैंपल इकट्ठा किए.  

Advertisement

जानने वाली बात है कि धमाके से ठीक पहले सोमवार सुबह को ही जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 2,900 किलो आईईडी बनाने वाला केमिकल, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था. यह कार्रवाई जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसर गजवात-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े एक अंतरराज्यीय आतंकी नेटवर्क के भंडाफोड़ के दौरान हुई थी. इस बरामदगी और दिल्ली धमाके के बीच समय की नजदीकी ने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. बाद में धमाके को देखकर एजेंसियों को शक है कि बरामद केमिकल का कुछ हिस्सा दिल्ली तक पहुंचा था और वही इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement