scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली पुलिस की वैन से कुचलकर एक शख्स की मौत, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

यह मामला रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन का है. पुलिस कहना है कि पीसीआर वैन के ड्राइवर से गलती से एक्सीलेटर दब गया था, जिससे गाड़ी सड़क किनारे व्यक्ति पर चढ़ गई.

Advertisement
X
दिल्ली पुलिस की गाड़ी से कुचलकर व्यक्ति की मौत (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस की गाड़ी से कुचलकर व्यक्ति की मौत (Photo: ITG)

राजधानी में दिल्ली पुलिस की गाड़ी से कुचलकर एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है. यह घटना रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन की बताई जा रही है.

इस मामले में दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. एक एएसआई और एक कॉन्स्टेबल को सस्पेंड किया गया है. पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज की जा रही है. मेडिकल भी करवाया जाएगा. 

यह घटना दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके की है. दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन ने एक शख्स को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई. 

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में H3N2 इंफ्लूएंजा वायरस के बढ़ते मामले (Photo-AI generated)
दिल्ली-NCR में बढ़ रहे 'वायरल' के मरीज, बुखार का पैटर्न देखकर समझें क्या करना है 
वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू, जानिए सिर्फ 5000 रुपये में कैसे करें मां के दर्शन 
दिल्ली में 12 करोड़ की ड्रग्स जब्त. (Photo: Representational )
दिल्ली में ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 12 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 गिरफ्तार 
अफेयर के शक में युवक की चाकू घोंपकर हत्या. (Photo: Representational )
बहन से अफेयर पर दोस्त की हत्या, चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट 
2010 में बंद हुई DTC की इंटरस्टेट सेवा 25 सितंबर से फिर होगी शुरू (Photo: PTI)
15 साल बाद इस से दिन फिर शुरू होगी दिल्ली की इंटरस्टेट बस सेवा, यात्रियों के लिए किफायती होगा सफर 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पुलिस की पीसीआर वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिसके कारण पीसीआर वैन सड़क किनारे एक शख्स पर चढ़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल मौके पर पहुंची क्राइम टीम और दिल्ली पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है. 



बॉडी को पास के अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी पहचान पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement