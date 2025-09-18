दिल्ली पुलिस की वैन से कुचलकर एक शख्स की मौत, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

राजधानी में दिल्ली पुलिस की गाड़ी से कुचलकर एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है. यह घटना रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन की बताई जा रही है.

इस मामले में दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. एक एएसआई और एक कॉन्स्टेबल को सस्पेंड किया गया है. पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज की जा रही है. मेडिकल भी करवाया जाएगा.

यह घटना दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके की है. दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन ने एक शख्स को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पुलिस की पीसीआर वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिसके कारण पीसीआर वैन सड़क किनारे एक शख्स पर चढ़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल मौके पर पहुंची क्राइम टीम और दिल्ली पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है.





बॉडी को पास के अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी पहचान पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है.

