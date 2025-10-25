scorecardresearch
 

दिल्ली के महरौली और नांगलोई में एनकाउंटर... काकू पहाड़िया सहित चार बदमाशों को लगी गोली

दिल्ली में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. महरौली और नांगलोई इलाके में एनकाउंटर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पकड़ लिया गया. महरौली एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी काकू पहाड़िया घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि नांगलोई में तीन बदमाश घायल हो गए.

दिल्ली में एनकाउंटर के दौरान बदमाशों को लगी गोली. (PhotoL Screengrab)
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अपराधियों के खिलाफ दो अहम ऑपरेशन करते हुए बड़ी कार्रवाई की है. महरौली और नांगलोई इलाके में हुए एनकाउंटरों में पुलिस ने कई बदमाशों को अरेस्ट किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों घटनाओं में सुरक्षा बलों की सतर्कता और पेशेवर रवैये की बदौलत गंभीर नुकसान को टाला जा सका.

महरौली थाने की टीम ने काकू पहाड़िया नाम के कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया है. पुलिस का कहना है कि काकू पहाड़िया पर कई आपराधिक मामलों में वारंट थे, जिनमें अवैध हथियारों की आपूर्ति से जुड़े मामले भी शामिल हैं.

एनकाउंटर के दौरान पहाड़िया ने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी. इस दौरान दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी, जबकि एक कॉन्स्टेबल के हाथ में चोट आई है. गोली लगने से घायल काकू पहाड़िया को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जाएगी.

नांगलोई में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़

इसी तरह, नांगलोई इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इसमें चार बदमाशों में से तीन घायल हो गए और उन्हें पकड़ लिया गया. डीसीपी आउटर सचिन शर्मा ने बताया कि यह वही गिरोह था, जो दो दिन पहले पुलिस के साथ हुई एक हॉट चेज के दौरान फायरिंग कर भाग निकला था.

पुलिस टीम ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फिर से फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली लगने से तीन बदमाश घायल हो गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने बताया कि दोनों एनकाउंटरों में सुरक्षा बलों ने सतर्कता दिखाते हुए काम किया. दोनों मामलों में पुलिस ने जनता और अपने अधिकारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी. दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि इन एनकाउंटरों के पीछे का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि राजधानी में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है. एनकाउंटर के बाद जांच और पूछताछ जारी है, जिससे पूरे गिरोह और उनके नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

