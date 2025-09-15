दिल्ली-NCR में गैंगस्टर्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बुलेटप्रूफ गाड़ी, लग्जरी कारें और कैश बरामद

दिल्ली पुलिस की द्वारका जिला टीम ने गैंगस्टर्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ रविवार रात से एक बड़े और कोऑर्डिनेटेड अभियान की शुरुआत की. डीसीपी द्वारका अंकित सिंह के नेतृत्व में बनाए गए 25 विशेष दलों में कुल 380 पुलिसकर्मी शामिल थे.

इन टीमों ने दिल्ली और हरियाणा-एनसीआर के 26 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. इस ऑपरेशन का मकसद क्षेत्र में फैले गैंगस्टर नेटवर्क की कमर तोड़ना और उनके आर्थिक एवं आपराधिक ठिकानों को ध्वस्त करना है.

बुलेटप्रूफ गाड़ी और भारी मात्रा में कैश बरामद

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस अभियान में कई महत्वपूर्ण बरामदगियां हुई हैं. अधिकारियों ने एक बुलेटप्रूफ वाहन, मर्सडीज और ऑडी जैसी कई लग्जरी कारें जब्त की हैं. इसके अलावा, बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है, जिसकी जांच फिलहाल जारी है.

अधिकारियों का कहना है कि कैश की बरामदगी इस नेटवर्क के पैमाने और उनकी अवैध कमाई की गहराई को उजागर करती है. पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन केवल शुरुआत है और अब भी कई ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है.

