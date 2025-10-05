scorecardresearch
 

दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग के साथ 2 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने दो ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग जब्त की गई है.

दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग के साथ दो गिरफ्तार. (Photo: Representational )
दिल्ली पुलिस ने दो ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन बरामद की है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में करोड़ों रुपये की कीमत है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. आरोपियों की पहचान इंज़माम-उल-हक (25) और साहिदुल उर्फ ​​बाबू खान के रूप में हुई है, जो दोनों उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं.

डीसीपी (क्राइम) संजीव कुमार यादव ने बताया कि 29 सितंबर को मिली एक सूचना के आधार पर पुलिस ने स्वरूप नगर एक्सटेंशन और भलस्वा डेयरी के पास जाल बिछाया. हक को उस समय पकड़ लिया गया, जब वह मोटरसाइकिल पर ड्रग्स की खेप पहुंचाने आया था. उसके पास से कुल 1.259 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच थाने में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान हक ने खुलासा किया कि वह एक सप्लायर, बाबू खान के साथ मिलकर काम करता था, जो जहांगीरपुरी से काम करता था. बाबू खान उत्तर-पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में ड्रग वितरण में सक्रिय था. अधिकारियों ने बताया कि खान, जिसे एक आदतन अपराधी बताया जा रहा है.

खान पर हत्या के प्रयास, डकैती, शस्त्र अधिनियम, आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों सहित कई आपराधिक मामलों का लंबा इतिहास है. वह हाल ही में मादक पदार्थों के एक मामले में जमानत पर बाहर आया था और फिर से तस्करी शुरू कर दी थी.

पहली गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने तकनीकी निगरानी अभियान चलाया और खान की गतिविधियों पर नज़र रखी. पुलिस ने बताया कि बाद में उसे एक अन्य एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम ने उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह एक ग्राहक को बड़ी मात्रा में हेरोइन देने जा रहा था.

हक, जो पहले अवैध शराब बेचता था.अधिक मुनाफा कमाने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले का मूल निवासी और जहांगीरपुरी का एक कुख्यात अपराधी खान, इस क्षेत्र का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

