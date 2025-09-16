दिल्ली: पार्किंग विवाद में दबंगों ने पहले लाठी-डंडों से पीटा, फिर कुत्ते से पूरे परिवार को कटवाया

उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके के सुभाष पार्क इलाके में एक बेहद हैरतअंगेज वारदात सामने आई है. जहां एक मोटर साइकिल को हटाने को लेकर हुए विवाद में इलाके के दबंग ने पूरे परिवार को रोड वीलर नस्ल के कुत्ते से कटवा दिया. कुत्ते के हमले में परिवार के 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए. जिसके बाद सभी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया.

पीड़ित चेतन राठौड़ ने बताया कि रविवार रात तकरीबन 11:30 बजे गली के बाहर खड़ी बाइक को पार्किंग में लगाने के लिए उनके 55 वर्षीय पिता अरविंद राठौर गली में गए. इस दौरान उनके घर के बाहर पड़ोसी शालू गोस्वामी अपनी बाइक पर दो साथियों के साथ बैठा हुआ था. जिसपर पिता ने शालू गोस्वामी को बाइक हटाने के लिए कहा. इस पर वह नाराज होकर गाली-गलौज करने लगा.

पीड़ितों ने पुलिस पर भी लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप

चेतन राठौड़ ने बताया कि इसके बाद उसके पिता ऊपर अपने घर फ्लैट में आ गए. जिसपर मैंने कॉल करके गाली-गलौज के बारे में पूछा तो उसने मुझे नीचे बुलाया. जैसे ही मैं नीचे गया, वैसे ही वह दोनों साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने लगा. वहीं उसके भाई, पिता, चाचा और चचेरा भाई भी वहां आ गए. इसी बीच शालू का एक साथी घर गया और रोड वीलर नस्ल का कुत्ता व लोहे की लाठी लेकर पहुंचा.

इसके बाद तीनों ने मिलकर परिवार के सभी सदस्यों पर हमला कर दिया और कुत्ते को ऊपर छोड़ दिया. ऐसे में कुत्ते ने परिवार के सभी सदस्यों को नोंच डाला. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में भी शिकायत की गई. लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है.

