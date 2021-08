Delhi Metro: रक्षाबंधन के लिए मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव, यहां देखें शेड्यूल

Delhi Metro Timing: रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्‍ली मेट्रो ने ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किए हैं. इस दिन होने वाली ज्‍यादा यात्राओं को ध्‍यान में रखते हुए मेट्रो को सुबह जल्‍दी शुरू करने का निर्णय लिया गया है. दिल्‍ली मेट्रो ने ट्वीट कर यात्रियों को जानकारी दी है कि पिंक लाइन पर मेट्रो सुबह 6:30 बजे से चलना शुरू होगी जबकि मजेंटा लाइन पर सुबह 6 बजे से मेट्रो का संचालन होगा.

इसके अलावा रेड लाइन एक्‍सटेंशन पर मेट्रो सुबह 5:30 बजे से और ब्लू लाइन एक्‍सटेंशन पर सुबह 6 बजे से मेट्रो चलनी शुरू होगी. यह टाइमिंग रविवार 22 अगस्‍त के लिए लागू होगी. बता दें कि दिल्‍ली मेट्रो को पूरी क्षमता के साथ चलने की इजाजत दी जा चुकी है. यात्री मेट्रो की सभी सीटों पर यात्रा कर सकेंगे. हालांकि, यात्रा के दौरान मास्‍क पहने रहना अनिवार्य होगा.

Service Update



In order to facilitate those travelling for Rakshabandhan, metro services will begin at 5:30 AM on red line extension and 6:00 AM on blue line extension on 22 August 2021 (Sunday).