दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश से नालों के साथ सड़कें भी ब्लॉक, कई जगह लंबा जाम

Delhi Traffic Updates: दिल्ली में भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव (Waterlogged) है. जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी है और यातायात प्रभावित है. दिल्ली में भारी बारिश होने से मिंटो ब्रिज, मूलचंद अंडरपास और आईटीओ समेत कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है. द्वारका-पालम फ्लाईओवर पर जलभरान के बीच ट्रैफिक की रप्तार पर ब्रेक लगा है और सड़कों पर जाम के बीच गाड़ियों की लंबी कतार है.

Delhi | Traffic congestion near Dwarka-Palam flyover due to waterlogging as a result of heavy rainfall in the city pic.twitter.com/6jgAyVzELw