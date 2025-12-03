बीजेपी-AAP-कांग्रेस में कौन कहां जीता, कौन हारा? दिल्ली MCD की 12 सीटों का यहां देखें नतीजा

दिल्ली MCD उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 12 में से 7 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) को 3 सीटें मिली और कांग्रेस के हिस्से 1 सीट आई. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी एक सीट जीती है.

MCD उपचुनाव के 12 वार्डों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई थी. दिल्ली के 10 काउंटिंग सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई थी.

उपचुनावों में वोट 38.51 प्रतिशत रहा, जो 2022 में 250 वार्डों के लिए हुए MCD चुनावों में दर्ज 50.47 फीसदी मतदान से काफी कम है.

सबसे कम और सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता?

बीजेपी ने कई वार्ड में बड़ी जीत हासिल की है. बीजेपी नेता सुमन कुमार गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के हर्ष शर्मा को 1,182 वोटों से हराया है. पार्टी ने शालीमार बाग B वार्ड भी आराम से जीत लिया, जहां अनीता जैन ने AAP की बबीता राणा को 10,000 से ज़्यादा वोटों से हराया. शालीमार बाग B सीट बीजेपी की पूर्व पार्षद रेखा गुप्ता के फरवरी में विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी.

घोषित नतीजों में बीजेपी ने द्वारका-B को 7,307 वोटों से, विनोद नगर को 1,769 वोटों से, अशोक विहार को 405 वोटों से, ग्रेटर कैलाश को 4,065 वोटों से, संगम विहार को 3,628 वोटों से और चांदनी चौक वार्ड को जीता.

आम आदमी पार्टी ने मुंडका को 1,577 वोटों से, दक्षिणपुरी को 2,262 वोटों से और नारायणा को 148 वोटों से जीता. कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने बीजेपी के सुभाजीत गौतम को हराकर संगम विहार A सीट हासिल की.

बड़ी पार्टियों के अलावा इस लड़ाई में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान ने चांदनी महल सीट 4,692 वोटों से जीती, उन्होंने AAP के मुदस्सर उस्मान को हराया.

