दिल्ली ब्लास्ट केस: पुलिस को अब तीसरी कार की तलाश, क्या मारुति ब्रेजा से की गई थी रेकी?

लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को एक और बड़ा सुराग मिला है. अब जांचकर्ताओं को एक तीसरी कार- मारुति ब्रेजा की तलाश है, जो इस मॉड्यूल से जुड़ी बताई जा रही है. सोमवार शाम लाल किले के नजदीक एक सफेद हुंडई i20 कार में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों का आंकड़ा अब 13 हो गया है.

तीसरी कार की तलाश

इसके बाद जांच में दूसरी कार, लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट, फरीदाबाद में बरामद की गई थी, जो ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद से जुड़ी पाई गई. अब एजेंसियां तीसरी कार मारुति ब्रेजा की तलाश में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस ब्रेजा कार का इस्तेमाल या तो रेकी के लिए या फरार होने के लिए किया गया था. सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कार बम धमाके की इस पूरी साजिश में तीनों गाड़ियों का इस्तेमाल अलग-अलग चरणों में किया गया था.

एक और घायल की मौत

इस बीच, धमाके में घायल 35 वर्षीय बिलाल हसन की मौत हो गई है. वह एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे और वेंटिलेटर पर थे. बिलाल के शरीर में कई जगह गंभीर चोटें थीं. धमाके के दौरान उनके फेफड़ों और आंतों में धातु के टुकड़े और छर्रे फंसे पाए गए थे. पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

मरने वालों की संख्या 13 पहुंची

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, अब तक धमाके में मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है. अभी भी तीन लोग एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती हैं. फिलहाल एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनएसजी की टीमें मिलकर इस पूरे मॉड्यूल की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हैं.

