scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर, फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिरी- Video

दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला. जहां एक कार फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर जा गिरी. जिससे रेलवे सेवा भी कुछ समय के लिए बाधित हुई.

Advertisement
X
फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी कार. (Photo: Screengrab)
फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी कार. (Photo: Screengrab)

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला. रविवार सुबह मुकरबा चौक फ्लाईओवर के पास से तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर जाकर गिरी. जिससे करीब 1 घंटे तक रेल सेवा बाधित रही. सूचना पाकर मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने रेलवे पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से कार को रेलवे ट्रैक से हटाया. 

फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी कार

पुलिस ने बताया कि थाना समयपुर बादली में मुकरबा चौक फ्लाईओवर से एक वाहन के रेलवे ट्रैक पर गिरने की सूचना मिली. जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि मारुति सियाज़ नाम की एक कार हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने रिंग रोड के नीचे रेलवे ट्रैक पर पलटी हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Woman hanging out of auto
तेज रफ्तार ऑटो से लटकती महिला, चीखती रही...वीडियो बनाते रहे लोग, दिलेरी दिखाकर खुद बचाई जान 
car removed from highway after accident (Photo: ITG)
सड़क हादसे में आगरा के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट की मौत, बस से जा भिड़ी कार 
थार ने बाइक सवार को कुचला. (Photo: Screengrab)
दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने फिर बरपाया कहर, बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत 
दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने दो लोगों को कुचला. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
दिल्ली के पॉश इलाके में तेज रफ्तार थार का कहर! 2 लोगों को कुचला, सड़क पर घंटों पड़ी रही एक की लाश 
ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने पशु प्रेमी से मुलाकात का किस्सा साझा किया (File Photo: PTI)
'कई लोग गाय को पशु नहीं मानते...', PM मोदी ने सुनाया एनिमल लर्वस का मजेदार किस्सा, लगे ठहाके 

यह भी पढ़ें: नोएडा में दर्दनाक हादसा... तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर, दो भाइयों की गई जान

बाद में दुर्घटनास्थल से वाहन को हटाकर ट्रैक को साफ़ किया गया. घटना के बाद मौके पर चालक सचिन चौधरी भी मौजूद था. 35 वर्षीय सचिन चौधरी प्रताप विहार रेलवे कॉलोनी, गाजियाबाद में रहता है. उसके कंधे और चेहरे पर मामूली खरोंचें आई थीं.

ड्राइवर ने बताया कि वह पीरागढ़ी से गाजियाबाद आ रहा था. इसी बीच जब वह रेलवे ट्रैक के ऊपर बने फ्लाईओवर के पास पहुंचा, तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रिंग रोड के किनारे फुटपाथ से टकरा गई. जिसके बाद गाड़ी रेलिंग तोड़कर पटरियों के पास घास वाली ढलान पर गिर गई और फिर रेलवे ट्रैक पर उल्टी हो गई. फिलहाल ड्राइवर का मेडिकल कराया जा रहा है. 

Advertisement

नीचे पल्सर भी लावारिस हालत में मिली

पुलिस ने बताया कि नीचे एक नीली रंग की पल्सर भी लावारिस हालत में मिली. पुलिस को बाइक के संबंध में दुर्घटना की सूचना नहीं दी गई है. मालिक से संपर्क किया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि बाइक चोरी हुई थी या किसी और ने बाइक वहां छोड़ी है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये दोनों घटनाएं अलग-अलग हुईं या फिर एक ही समय पर हुईं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement