दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर, फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिरी- Video

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला. रविवार सुबह मुकरबा चौक फ्लाईओवर के पास से तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर जाकर गिरी. जिससे करीब 1 घंटे तक रेल सेवा बाधित रही. सूचना पाकर मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने रेलवे पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से कार को रेलवे ट्रैक से हटाया.

फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी कार

पुलिस ने बताया कि थाना समयपुर बादली में मुकरबा चौक फ्लाईओवर से एक वाहन के रेलवे ट्रैक पर गिरने की सूचना मिली. जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि मारुति सियाज़ नाम की एक कार हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने रिंग रोड के नीचे रेलवे ट्रैक पर पलटी हुई थी.

बाद में दुर्घटनास्थल से वाहन को हटाकर ट्रैक को साफ़ किया गया. घटना के बाद मौके पर चालक सचिन चौधरी भी मौजूद था. 35 वर्षीय सचिन चौधरी प्रताप विहार रेलवे कॉलोनी, गाजियाबाद में रहता है. उसके कंधे और चेहरे पर मामूली खरोंचें आई थीं.

ड्राइवर ने बताया कि वह पीरागढ़ी से गाजियाबाद आ रहा था. इसी बीच जब वह रेलवे ट्रैक के ऊपर बने फ्लाईओवर के पास पहुंचा, तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रिंग रोड के किनारे फुटपाथ से टकरा गई. जिसके बाद गाड़ी रेलिंग तोड़कर पटरियों के पास घास वाली ढलान पर गिर गई और फिर रेलवे ट्रैक पर उल्टी हो गई. फिलहाल ड्राइवर का मेडिकल कराया जा रहा है.

नीचे पल्सर भी लावारिस हालत में मिली

पुलिस ने बताया कि नीचे एक नीली रंग की पल्सर भी लावारिस हालत में मिली. पुलिस को बाइक के संबंध में दुर्घटना की सूचना नहीं दी गई है. मालिक से संपर्क किया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि बाइक चोरी हुई थी या किसी और ने बाइक वहां छोड़ी है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये दोनों घटनाएं अलग-अलग हुईं या फिर एक ही समय पर हुईं.

