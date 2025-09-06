दिल्ली के हर्ष विहार में सनसनी, प्रताप नगर सी-ब्लॉक में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हर्ष विहार में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 5 सितंबर को शाम करीब 7:15 बजे, हर्ष विहार पुलिस स्टेशन को प्रताप नगर के सी-ब्लॉक में गोलीबारी की घटना की जानकारी मिली. घटनास्थल पर पहुंचने पर, यह पाया गया कि सुधीर उर्फ बंटी (35) और राधे प्रजापति (30) को हमलावरों ने गोली मारी थी.

दोनों को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद, हर्ष विहार पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 103(1), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27/54/59 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वारदात के बाद जांच शुरू कर दी गई है. फोरेंसिक टीमें घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही हैं. आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है.

पिछले दिनों हत्याओं से दहली थी दिल्ली

इससे पहले दिल्ली में दो अलग-अलग हत्या की घटनाओं ने राजधानी को हिला दिया था. पहला मामला करावल नगर का था, जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या हुई. आरोप है कि पति प्रदीप ने पत्नी जयश्री और 5 व 7 साल की दो बेटियों की जान ले ली. वारदात के बाद वह फरार हो गया.

