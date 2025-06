दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने PM मोदी से मुलाकात की, 'शहीद स्मारक' की एक स्मृति चिन्ह भेंट की

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा कि उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर वह राष्ट्रीय राजधानी को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी.

Advertisement

सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को "शहीद स्मारक" का स्मृति चिन्ह भेंट किया. उन्होंने दिल्ली में कई योजनाओं के लिए अनुदान और सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिय.

रेखा गुप्ता ने कहा, "आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय भेंट का सौभाग्य प्राप्त हुआ. मुझे हमेशा प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन से दिल्ली और दिल्लीवासियों की सेवा में एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प से जुट जाने की प्रेरणा मिलती है."

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "हम पूरी निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध हैं कि आपके विजन से प्रेरित होकर दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे. अपना अमूल्य समय देने हेतु हृदय से आभार.

सीएम रेखा गुप्ता ने आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक भी की. एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Bill, 2025 को अध्यादेश के रूप में जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

Advertisement

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली के स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि पर रोक लगेगी, अभिभावकों को राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी.

बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविन्द्र इन्द्राज सिंह और कपिल मिश्रा मौजूद रहे.