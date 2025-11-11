रिश्तेदार को छोड़ने जा रहे थे स्टेशन, तभी हुआ ब्लास्ट... दिल्ली धमाके में बिहार के पंकज की भी मौत

राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई. मरने वाले 8 में से 5 लोगों की पहचान हो चुकी है. 5वें मृतक की पहचान 22 वर्षीय पंकज साहनी के रूप में हुई है. पंकज बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे. वह ओला/उबर चलाते थे. जानकारी सामने आई है कि वह अपने एक रिश्तेदार को पुरानी दिल्ली स्टेशन छोड़ने जा रहे थे. इसी दौरान ब्लास्ट हो गया और उनकी मौत हो गई.

और पढ़ें

शाम 4:30 बजे दादा से हुई थी पंकज की बात

पंकज से दादा, निकेश ने आखिरी बार लगभग 4.30 बजे बात की थी. इस दौरान पंकज ने कपड़े न धुलने की बात कही थी. वहीं, कुछ देर बाद दादा ने फिर उसी नंबर पर कॉल किया तो फोन बंद आ रहा था. ब्लास्ट की खबर सुनने के बाद पंकज के परिजनों ने उसे पूरी रात ढूंढा. लेकिन कुछ पता नहीं चला.

पंकज साहनी की कार, जो अपने रिश्तेदार को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे तभी ब्लास्ट हो गया. (Photo: Milan Sharma/ITG

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद में छापे से पैनिक में था आतंकी डॉ. उमर, हड़बड़ी में बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, जांच में हुए ये 10 खुलासे

वहीं, मीडिया में प्रसारित कार की एक तस्वीर से उन्हें पता चला कि पंकज की मौत हो गई है. पंकज की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया.

Advertisement

ब्लास्ट से पहले की i20 कार की आई तस्वीर

ब्लास्ट से ठीक पहले की i20 कार की पहली तस्वीर भी आ गई है. जिसके अनुसार 3 घंटे तक लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग में कार खड़ी थी. वहीं, कार दोपहर 3:19 बजे बने पार्किंग में दाखिल हुई थी और 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली थी. इसके बाद ही धमाका हो गया.

फरीदाबाद से खरीदी गई थी कार

दिल्ली कार ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i20 कार फरीदाबाद के रॉयल कार जोन नाम के कार डीलर्स से खरीदी गई थी. यह कार जोन फरीदाबाद के सेक्टर 37 में स्थित है और दिल्ली से बेहद करीब है. यह लोग यूज्ड कार को खरीदते थे. हालांकि, इस कार जोन के लोगों से जब बात करने की कोशिश की गई तो तमाम मोबाइल नंबर अब बंद जा रहे हैं.



---- समाप्त ----