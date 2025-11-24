scorecardresearch
 

दिल्ली की हवा में कम नहीं हो रहा ज़हर, बुधवार तक AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना

दिल्ली में वायु गुणवत्ता रविवार को भी ‘बहुत खराब’ रही, AQI 391 दर्ज हुआ. 19 स्टेशनों में हवा ‘गंभीर’ और बाकी में ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही. पूर्वानुमान के मुताबिक अगले तीन दिन स्थिति ऐसी ही रहने की संभावना है.

दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' (File Photo: ITG)
दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' (File Photo: ITG)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 दर्ज किया गया. CPCB के 'समीर' ऐप के मुताबिक, दिल्ली के 19 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने हवा को 'गंभीर' श्रेणी में और बाकी 19 स्टेशनों ने 300 से ऊपर रीडिंग के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया. 

एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार से बुधवार तक 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है.

CPCB के मानकों के मुताबिक, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा' और 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' माना जाता है. 401 से 500 के बीच AQI 'गंभीर' श्रेणी में आता है. मौसम विभाग ने सोमवार को मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान भी जताया है.

तापमान और मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से एक डिग्री कम है. शाम 5.30 बजे आर्द्रता (Humidity) का स्तर 68 प्रतिशत दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है.

 
