मयूर विहार और कनॉट प्लेस भी गया था उमर, धमाके से पहले दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा कार

दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के मामले में जांच एजेंसियों को आतंकी उमर मोहम्मद की आई-20 कार की मूवमेंट राजधानी के कई मुख्य इलाकों में ट्रैक हुई है. सूत्रों के मुताबिक, ब्लास्ट करने के लिए हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. जांच में यह भी सामने आया है कि इस मॉड्यूल का हैंडलर विदेश में बैठा हुआ था.

और पढ़ें

उमर मोहम्मद की I-20 कार को दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में दोपहर 2:30 बजे के आस पास ट्रैक किया गया है. इसके अलावा, कार की मूवमेंट मयूर विहार इलाके में भी ट्रैक की गई.

जांच एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी उमर मोहम्मद अपनी I-20 कार को लेकर दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले कई मुख्य इलाकों में चक्कर लगा रहा था. कनॉट प्लेस और मयूर विहार जैसे इलाकों में कार की ट्रैकिंग से पता चलता है कि हमले के लिए विभिन्न स्थानों की रेकी की जा रही थी.

हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोटक का शक...

सूत्रों के मुताबिक, धमाके की तीव्रता (इंटेंसिटी) और क्राइम सीन का बारीकी से मुआयना करने पर जांच एजेंसियों को शक है कि विस्फोट के लिए हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है. इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट के बाद ​​लखनऊ, सहारनपुर में डॉक्टरों के घरों की तलाशी, UP से जुड़ रहे तार

जांच में यह भी पता चला है कि इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को संभालने वाला मुख्य हैंडलर विदेश में बैठा हुआ था. यह तथ्य साफ करता है कि इस साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हुए हैं.

---- समाप्त ----