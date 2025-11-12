scorecardresearch
 

Feedback

मयूर विहार और कनॉट प्लेस भी गया था उमर, धमाके से पहले दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा कार

दिल्ली ब्लास्ट जांच में खुलासा हुआ कि आतंकी उमर मोहम्मद I-20 कार से कनॉट प्लेस और मयूर विहार में घूमता रहा. एजेंसियों को शक है कि धमाके में हाई-ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ.

Advertisement
X
दिल्ली ब्लास्ट में हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का शक (Photo: ITG)
दिल्ली ब्लास्ट में हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का शक (Photo: ITG)

दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के मामले में जांच एजेंसियों को आतंकी उमर मोहम्मद की आई-20 कार की मूवमेंट राजधानी के कई मुख्य इलाकों में ट्रैक हुई है. सूत्रों के मुताबिक, ब्लास्ट करने के लिए हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. जांच में यह भी सामने आया है कि इस मॉड्यूल का हैंडलर विदेश में बैठा हुआ था.

उमर मोहम्मद की I-20 कार को दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में दोपहर 2:30 बजे के आस पास ट्रैक किया गया है. इसके अलावा, कार की मूवमेंट मयूर विहार इलाके में भी ट्रैक की गई.

जांच एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी उमर मोहम्मद अपनी I-20 कार को लेकर दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले कई मुख्य इलाकों में चक्कर लगा रहा था. कनॉट प्लेस और मयूर विहार जैसे इलाकों में कार की ट्रैकिंग से पता चलता है कि हमले के लिए विभिन्न स्थानों की रेकी की जा रही थी.

सम्बंधित ख़बरें

एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की है. Photo PTI
दिल्ली ब्लास्ट के बाद ​​लखनऊ, सहारनपुर में डॉक्टरों के घरों की तलाशी, UP से जुड़ रहे तार 
delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर-2? आज पीएम मोदी की अहम बैठक पर सबकी नजरें 
delhi red fort blast
आतंकी ने हड़बड़ी में किया धमाका! दिल्ली ब्लास्ट की शुरुआती जांच में क्या निकला 
Investigation by NIA in Delhi blast case
एनआईए करेगी दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच 
An unattended TATA Altroz Creates Panic among public in Delhi Bhogal Area
दिल्ली में लोगों ने देखी संदिग्ध कार, अंदर रखे थे जूट बैग्स, आया बम स्क्वॉड और फिर... 

हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोटक का शक...

सूत्रों के मुताबिक, धमाके की तीव्रता (इंटेंसिटी) और क्राइम सीन का बारीकी से मुआयना करने पर जांच एजेंसियों को शक है कि विस्फोट के लिए हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है. इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट के बाद ​​लखनऊ, सहारनपुर में डॉक्टरों के घरों की तलाशी, UP से जुड़ रहे तार

जांच में यह भी पता चला है कि इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को संभालने वाला मुख्य हैंडलर विदेश में बैठा हुआ था. यह तथ्य साफ करता है कि इस साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हुए हैं.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement