उस दिन i20 में कौन-कौन था? दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल कार का नया Video आया सामने

लाल किला ब्लास्ट मामले में एक अहम सुराग हाथ लगा है. जांच एजेंसियों को अब उस i20 कार (HR 26 CE 7674) का वीडियो मिला है जिसे धमाके में इस्तेमाल किया गया था. ये वीडियो 29 अक्टूबर शाम 4 बजकर 20 मिनट का है यानी धमाके से ठीक कुछ दिन पहले का.

वीडियो में दिख रहा है कि जब ये कार प्रदूषण जांच केंद्र (PUC सेंटर) पर पहुंची थी, उस समय तीन लोग कार में मौजूद थे. उसी दिन यानी 29 अक्टूबर को ही ये कार खरीदी गई थी और उसी दिन इसका PUC सर्टिफिकेट भी अपडेट कराया गया था. जांच एजेंसियों को शक है कि यही तीनों लोग ब्लास्ट मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की टीमें इन तीनों की पहचान में जुटी हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल और हाल ही में हुए ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है.

गौरतलब है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत और 25 से ज़्यादा के घायल होने की पुष्टि हुई है. घटना के बाद मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दिया गया है. शुरुआती जांच में फरीदाबाद-आधारित मॉड्यूल और कुछ मेडिकल कॉलेजों से जुड़े नाम सामने आए हैं, जिससे ये मामला और जटिल होता जा रहा है.

अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में दिख रहे तीनों की पहचान होते ही जांच की दिशा और साफ हो सकेगी और शायद ये सुराग बताए कि उस दिन i20 में कौन-कौन था. इन लोगों का दिल्ली ब्लास्ट से क्या संबंध है, ये लोग इतने निर्भीक होकर पेट्रोल पंप पर नजर आ रहे हैं, क्या ये लोग ब्लास्ट में जान देने वाले थे या अभी जिंदा हैं. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

