दिल्ली के महिपालपुर में ब्लास्ट की अफवाह! DTC बस का टायर फटने से लोगों में दहशत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडिसन के पास एक ब्लास्ट की जानकारी सामने आई है. घटना की खबर मिलते ही पुलिस कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. कॉल करने वाले शख्स से संपर्क किया गया, जिसने बताया कि गुरुग्राम जाते वक्त उसे एक तेज आवाज सुनाई दी. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला.

स्थानीय लोगों पूछताछ के दौरान, एक गार्ड ने बताया कि धौला कुआं की ओर जा रही एक DTC बस का पिछला टायर फट गया था, जिससे वह तेज आवाज आई थी. DCP साउथ वेस्ट ने पुष्टि की है कि स्थिति सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है.

तेज आवाज की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और महिपालपुर के रेडिसन के पास जाकर जांच शुरू की. इन्वेस्टिगेशन टीम को उस जगह पर कोई धमाका या कोई अन्य घटना नहीं मिली.

गार्ड ने बताई धमाके की वजह

पुलिस ने आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की. एक सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को बताया कि आवाज असल में एक DTC बस का टायर फटने से आई थी, जो उस समय धौला कुआं की तरफ जा रही थी.

