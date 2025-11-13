scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली के महिपालपुर में ब्लास्ट की अफवाह! DTC बस का टायर फटने से लोगों में दहशत

दिल्ली के महिपालपुर में रेडिसन होटल के पास धमाके जैसी आवाज से अफरा-तफरी मच गई. जांच में पता चला कि यह आवाज एक DTC बस का टायर फटने से आई थी. मौके पर कोई विस्फोट नहीं मिला. पुलिस ने कहा कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं हैं.

Advertisement
X
बस का टायर फटने से फैली अफवाह (Representative Image)
बस का टायर फटने से फैली अफवाह (Representative Image)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडिसन के पास एक ब्लास्ट की जानकारी सामने आई है. घटना की खबर मिलते ही पुलिस कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. कॉल करने वाले शख्स से संपर्क किया गया, जिसने बताया कि गुरुग्राम जाते वक्त उसे एक तेज आवाज सुनाई दी. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला. 

स्थानीय लोगों पूछताछ के दौरान, एक गार्ड ने बताया कि धौला कुआं की ओर जा रही एक DTC बस का पिछला टायर फट गया था, जिससे वह तेज आवाज आई थी. DCP साउथ वेस्ट ने पुष्टि की है कि स्थिति सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है.

तेज आवाज की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और महिपालपुर के रेडिसन के पास जाकर जांच शुरू की. इन्वेस्टिगेशन टीम को उस जगह पर कोई धमाका या कोई अन्य घटना नहीं मिली.

सम्बंधित ख़बरें

Carbon moving IED and large ammonium nitrate seizure
दिल्ली ब्लास्ट: 3 टन विस्फोटक कहां से आया?  
delhi blast red fort news
मां का सैंपल 100% मैच... DNA जांच से कैसे तय हुआ कार में मिली लाश आतंकी डॉ. उमर की थी? 
pm encouraging patients personally by meeting them bedside
दिल्ली ब्लास्ट: PM ने घायलों से मिलकर बढ़ाया हौसला 
US Secretary of State Marco Rubio
'भारत को मदद की जरूरत नहीं, वह खुद सक्षम है', दिल्ली ब्लास्ट की जांच पर बोले रुबियो 
मस्जिद के सीसीटीवी की जांच कर रही एजेंसी (Photo: Screengrab)
ब्लास्ट से पहले निजामुद्दीन इलाके की मस्जिद में भी गया था डॉक्टर उमर 

गार्ड ने बताई धमाके की वजह

पुलिस ने आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की. एक सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को बताया कि आवाज असल में एक DTC बस का टायर फटने से आई थी, जो उस समय धौला कुआं की तरफ जा रही थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement