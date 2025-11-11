scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट: घर के इकलौते वारिस अमर की भी मौत...दवा दुकान से आ रहे थे घर, तभी हो गया धमाका

सोमवार शाम को दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई. इस ब्लास्ट में श्रीवास पुरी के रहने वाले अमर की भी मौत हो गई. अमर घर के इकलौते वारिस थे.

Advertisement
X
अमर कटारिया. (File Photo: ashutosh Kumar/ITG)
अमर कटारिया. (File Photo: ashutosh Kumar/ITG)

दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके में जान गवाने वालों में अमर कटारिया भी हैं. उमर दिल्ली के श्रीवास पुरी के रहने वाले थे. उनका मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया. जानकारी के अनुसार अमर कटारिया की उम्र 34 साल की थी.

अमर की भागीरथ पैलेस में दवा की होलसेल की दुकान थी. अमर दुकान से घर आ रहे थे. इसी दौरान ब्लास्ट हो गया और उनकी मौत हो गई. वह घर के एकलौते वारिस थे. ऐसे में घर का चिराग बुझ जाने से परिजनों का बुरा हाल है. 

यह भी पढ़ें: Delhi Blast: लाल किला बंद, हाई अलर्ट... दिल्ली में जहां कल धमाके हुए वहां की देखें ताजा तस्वीरें

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Red Fort Blast
'शव का लोथड़ा मेरी बाइक के पास पड़ा था...', रातभर डर से कांपता रहा दिल्ली ब्लास्ट का चश्मदीद 
Meerut resident Mohsin died in the Delhi blast (Photo- ITG)
सवारी लेकर जा रहा था, तभी हो गया धमाका... दिल्ली ब्लास्ट में ई-रिक्शा चालक की मौत  
Red_Fort_Closed_For_Visitors
Delhi Blast के बाद एक्शन, इतने दिन बंद रहेगा लाल किला 
Qamran Iqbal, Paras Dogra
रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, 65 साल में पहली बार दिल्ली को दी पटखनी 
डॉक्टर उमर. (File Photo: ITG)
वो 3 घंटे... विस्फोटक से लदी कार पार्किंग में छोड़ किससे मिला था उमर? 

आपको बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. धमाका इतना भयानक था कि आसपास खड़े वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए. दहशत में लोग इधर-उधर भागने लगे. लाल किले के पास जिस आई-20 कार में ब्लास्ट हुआ था. उसे फरीदाबाद से खरीदा गया था. 

फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली पहुंची थी कार 

यह कार फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर होते हुए दिल्ली पहुंची थी. जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें दिख रहा है कि इस दौरान कार चला रहा ड्राइवर ब्लैक कलर का मास्क पहने हुए थे. कार में डॉक्टर उमर भी सवार था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में पांचवें डॉक्टर का कनेक्शन, यूपी ATS ने परवेज अंसारी के घर मारा छापा, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा

कार लाल किला के पार्किंग में करीब 3 घंटे खड़ी थी. पार्किंग से कार करीब 6 बजकर 42 मिनट पर निकली और इसी के बाद ब्लास्ट हो गया. इधर ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बॉर्डर पर भी वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement