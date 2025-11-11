दिल्ली ब्लास्ट: घर के इकलौते वारिस अमर की भी मौत...दवा दुकान से आ रहे थे घर, तभी हो गया धमाका

दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके में जान गवाने वालों में अमर कटारिया भी हैं. उमर दिल्ली के श्रीवास पुरी के रहने वाले थे. उनका मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया. जानकारी के अनुसार अमर कटारिया की उम्र 34 साल की थी.

अमर की भागीरथ पैलेस में दवा की होलसेल की दुकान थी. अमर दुकान से घर आ रहे थे. इसी दौरान ब्लास्ट हो गया और उनकी मौत हो गई. वह घर के एकलौते वारिस थे. ऐसे में घर का चिराग बुझ जाने से परिजनों का बुरा हाल है.

आपको बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. धमाका इतना भयानक था कि आसपास खड़े वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए. दहशत में लोग इधर-उधर भागने लगे. लाल किले के पास जिस आई-20 कार में ब्लास्ट हुआ था. उसे फरीदाबाद से खरीदा गया था.

फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली पहुंची थी कार

यह कार फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर होते हुए दिल्ली पहुंची थी. जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें दिख रहा है कि इस दौरान कार चला रहा ड्राइवर ब्लैक कलर का मास्क पहने हुए थे. कार में डॉक्टर उमर भी सवार था.

कार लाल किला के पार्किंग में करीब 3 घंटे खड़ी थी. पार्किंग से कार करीब 6 बजकर 42 मिनट पर निकली और इसी के बाद ब्लास्ट हो गया. इधर ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बॉर्डर पर भी वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है.

