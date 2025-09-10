scorecardresearch
 

दिल्ली: थाने के बाहर घूस ले रहा था ASI, विजिलेंस टीम ने मारी रेड तो हवा में फेंक दी नोटों की गड्डी, लोगों में लूटने की मची होड़

दिल्ली पुलिस के एक एएसआई को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है. बताया जाता है कि रिश्वत लेने के दौरान जब दिल्ली पुलिस की विजिलेंस टीम पहुंची तो एएसआई ने नोटों को हवा में फेंक दिया. जिससे नोटों को लूटने की लोगों में होड़ मच गई.

दिल्ली पुलिस का ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार. (Photo: Representational )
दिल्ली पुलिस का ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार. (Photo: Representational )

दिल्ली के थाना हौज काजी में एक व्यक्ति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की जांच के बजाय सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (ASI) ने व्यक्ति से 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. ऐसे में इसकी शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट की टीम से की. साथ ही पीड़ित तय समय पर एसआई से मिलने के लिए पैसे लेकर थाने पहुंच गया.

थाने पहुंचने के बाद एएसआई राकेश कुमार पीड़ित व्यक्ति से मिलने बाहर आया. इस पर पीड़ित ने उसे 15 हजार रुपये की गड्डी थमा दी. हालांकि, इस दौरान विजिलेंस टीम भी पहुंच गई. ऐसे में टीम को देखने के बाद आरोपी एएसआई ने नोटों की गड्डी को हवा में उछाल दिया. जिससे नोट हवा में उड़ने लगे. 

5 हजार रुपये उठा ले गई भीड़

नोट को हवा में उड़ते देख आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नोटों को लूटना शुरू कर दिया. बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने करीब 5 हजार रुपये लूट लिए. वहीं विजिलेंस टीम ने एएसआई को गिरफ्तार कर लिया. 

दिल्ली पुलिस की विजिलेंस टीम ने बताया कि 9 सितंबर को ट्रैप लगाकर आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया. रिश्वत लेते समय जब विजिलेंस टीम पहुंची तो आरोपी ने नोटों को हवा में उछाल दिया. ऐसे में मौके से दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट को 10 हजार रुपए बरामद हुए, जबकि 5 हजार रुपए भीड़ उठा ले गई. 

