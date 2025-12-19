scorecardresearch
 
कोहरे में दिखना बंद, हवा में सांसें कम... दिल्ली में जहरीले फॉग से फिलहाल राहत नहीं

दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर गंभीर असर पड़ रहा है. वहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) आज भी कई इलाकों में 400 से ऊपर दर्ज किया गया है. ऐसे हालात में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है. आइए जानते हैं आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहने वाला है?

दिल्ली-एनसीआर में आने वाले दिनों में भी कोहरा छाया रहेगा. (Photo: PTI)
घना कोहरा और अत्यधिक प्रदूषण मिलकर दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से खराब कर रहा है. सुबह के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में 400 से ऊपर दर्ज किया गया है. पिछले कुछ दिनों से पूरे दिल्ली का हाल बेहाल नजर आ रहा है. हवा की गुणवत्ता लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी Skymet के मुताबिक, मौजूदा मौसम कोहरा बनने के लिए बेहद अनुकूल रहा है. इस वजह से घना कोहरा और स्मॉग देखने को मिला है. सुबह के समय विजिबिलिटी में तेज गिरावट देखी जा सकती है. दिल्ली-एनसीआर में रोजमर्रा की जिंदगी और परिवहन व्यवस्था पर कोहरे का काफी असर हो रहा है.

खराब विजिबिलिटी के कारण हवाई अड्डों पर उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते विमानों को CAT III परिस्थितियों में ऑपरेट करना पड़ रहा है.

ट्रेनों पर भी कोहरे का असर

घना कोहरा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है. पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की परत फैली हुई है. इस वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों में देरी हो रही है. राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर विजिबिलिटी बेहद खराब हुई है. खतरनाक हालातों के चलते सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है. लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी जा रही है.

क्या कोहरे से मिलेगी अब राहत?

20 दिसंबर के आसपास पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की ओर एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने की संभावना है. इसके प्रभाव से उत्तरी मैदानी इलाकों में फिर हवाओं की गति कमजोर पड़ सकती है. बता दें,  कोहरे का बनना मुख्य रूप से तीन मौसमीय कारकों पर निर्भर करता है. हवा की गति धीमी होने पर, तापमान कम होने पर और वातावरण में नमी अधिक होने पर मुख्य रुप से कोहरा बनता है.

आने वाले दिनों में ये तीनों स्थितियां बार-बार बनी रह सकती है. 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में फिर घने कोहरे की संभावना जताई गई है.  इस वजह से यहां सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है.

