दिल्ली में एक बार फिर बम की धमकी, एयरपोर्ट समेत कई स्कूलों को भेजा गया मेल

"टेरराइज 111" नाम से भेजे गए ईमेल में 24 घंटे में विस्फोट की चेतावनी दी गई थी. सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और सरवोदय विद्यालय समेत सभी स्थानों की तलाशी के बाद धमकी झूठी निकली. इसी दिन जम्मू एयरपोर्ट पर भी इसी तरह का ईमेल मिला, जो फर्जी पाया गया.

दिल्ली IGI एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. (File Photo)
दिल्ली IGI एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. (File Photo)

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रविवार को बम की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी. एयरपोर्ट के साथ-साथ राजधानी के कई स्कूलों और संस्थानों को भी इसी तरह के बम धमकी वाले ईमेल भेजे गए, जिन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. ईमेल भेजने वाले ने खुद को "टेरराइज 111" नामक आतंकी संगठन से जुड़ा बताया और दावा किया कि विभिन्न जगहों पर बम लगाए गए हैं, जिनमें अगले 24 घंटे के भीतर विस्फोट हो सकता है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईमेल की सामग्री प्राथमिक तौर पर मज़ाक जैसी लग रही है, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार, यह धमकी वाला ईमेल लगभग 100 से 150 संगठनों के पते पर भेजा गया था.

यह भी पढ़ें: Youtube देख युवक ने बनाया बम, चाचा की दुकान में रखा... टाइमर में खराबी के चलते ब्लास्ट होने से बचा

इस बीच, दिल्ली के दो स्कूलों - द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास सरवोदय विद्यालय - में भी बम की धमकी वाले ईमेल पहुंचे. दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, दोनों स्कूलों में बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड और पुलिस टीमों ने गहन तलाशी की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह धमकी झूठी साबित हुई.

पुलिस के मुताबिक, टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्कूल परिसरों की सर्चिंग की. फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल यूनिट भी तैनात रही. हालांकि, तलाशी के बाद कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया.

जम्मू एयरपोर्ट को भी बम की मिली धमकी

इसी दिन एक और घटना में जम्मू एयरपोर्ट पर भी बम धमकी का ईमेल मिला. एक निजी एयरलाइन को ईमेल प्राप्त होने के बाद वहां फुल-स्केल एंटी-सबोटाज ड्रिल की गई. सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस ने एयरपोर्ट परिसर की व्यापक तलाशी ली. जांच पूरी होने तक सुरक्षा बल तैनात रहे. हालांकि, ऑपरेशन के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई और एयर ट्रैफिक प्रभावित नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: 'अवाम पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो...', UNHRC में PAK को खैबर पख्तूनख्वा याद दिलाकर भारत के क्षितिज त्यागी ने जमकर धोया

जांच झूठा पाया गया ईमेल

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि धमकी वाला ईमेल सुबह निजी एयरलाइन को मिला था. इसके बाद मानक प्रक्रिया के तहत तलाशी की गई. अंततः यह ईमेल भी झूठा निकला. पुलिस ने दोनों मामलों में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए तकनीकी सुराग खंगाल रही है. अधिकारियों का कहना है कि धमकी चाहे वास्तविक हो या झूठी, किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं बरती जाएगी.

