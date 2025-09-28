दिल्ली में एक बार फिर बम की धमकी, एयरपोर्ट समेत कई स्कूलों को भेजा गया मेल

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रविवार को बम की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी. एयरपोर्ट के साथ-साथ राजधानी के कई स्कूलों और संस्थानों को भी इसी तरह के बम धमकी वाले ईमेल भेजे गए, जिन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. ईमेल भेजने वाले ने खुद को "टेरराइज 111" नामक आतंकी संगठन से जुड़ा बताया और दावा किया कि विभिन्न जगहों पर बम लगाए गए हैं, जिनमें अगले 24 घंटे के भीतर विस्फोट हो सकता है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईमेल की सामग्री प्राथमिक तौर पर मज़ाक जैसी लग रही है, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार, यह धमकी वाला ईमेल लगभग 100 से 150 संगठनों के पते पर भेजा गया था.

इस बीच, दिल्ली के दो स्कूलों - द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास सरवोदय विद्यालय - में भी बम की धमकी वाले ईमेल पहुंचे. दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, दोनों स्कूलों में बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड और पुलिस टीमों ने गहन तलाशी की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह धमकी झूठी साबित हुई.

पुलिस के मुताबिक, टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्कूल परिसरों की सर्चिंग की. फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल यूनिट भी तैनात रही. हालांकि, तलाशी के बाद कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया.

जम्मू एयरपोर्ट को भी बम की मिली धमकी

इसी दिन एक और घटना में जम्मू एयरपोर्ट पर भी बम धमकी का ईमेल मिला. एक निजी एयरलाइन को ईमेल प्राप्त होने के बाद वहां फुल-स्केल एंटी-सबोटाज ड्रिल की गई. सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस ने एयरपोर्ट परिसर की व्यापक तलाशी ली. जांच पूरी होने तक सुरक्षा बल तैनात रहे. हालांकि, ऑपरेशन के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई और एयर ट्रैफिक प्रभावित नहीं हुआ.

जांच झूठा पाया गया ईमेल

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि धमकी वाला ईमेल सुबह निजी एयरलाइन को मिला था. इसके बाद मानक प्रक्रिया के तहत तलाशी की गई. अंततः यह ईमेल भी झूठा निकला. पुलिस ने दोनों मामलों में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए तकनीकी सुराग खंगाल रही है. अधिकारियों का कहना है कि धमकी चाहे वास्तविक हो या झूठी, किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं बरती जाएगी.

