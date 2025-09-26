scorecardresearch
 

Feedback

Youtube देख युवक ने बनाया बम, चाचा की दुकान में रखा... टाइमर में खराबी के चलते ब्लास्ट होने से बचा

पंजाब के लुधियाना में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां चाचा की दुकान में बम रखने वाला भतीजा और उसका दोस्त अरेस्ट हुआ है. दोनों ने यूट्यूब से बम बनाने का तरीका सीखा. ऑनलाइन मंगाए गए सामान से इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) तैयार किया. गनीमत रही कि टाइमर में खराबी के चलते ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना दुकान और ऊपर रहने वाले परिवार के लिए बड़ी त्रासदी हो सकती थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है.

Advertisement
X
टाइमर फेल होने से टल गई घटना. (Photo: Screengrab)
टाइमर फेल होने से टल गई घटना. (Photo: Screengrab)

पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए चाचा की दुकान में बम रखने वाले भतीजे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है. मामला तब सामने आया, जब शहर में एक बैग की दुकान में पेट्रोल बम जैसी चीज मिली. गनीमत रही कि टाइमर की खराबी के कारण ब्लास्ट नहीं हुआ. पुलिस ने बताया कि अगर बम फट जाता तो दुकान के ऊपर रहने वाले परिवार को गंभीर नुकसान हो सकता था.

पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि इस मामले को 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया. आरोपी मूल रूप से यूपी के हरदोई जिले के सोनू और सहारनपुर का आमिर है. दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड जांचा जा रहा है. प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों ने यूट्यूब से बम बनाना सीखा और फिर ऑनलाइन और स्थानीय मार्केट से सामान मंगाकर इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) तैयार किया.

यह भी पढ़ें: नोएडा: यूट्यूब से सीखा बम बनाना, बैग में रखकर दोस्त को थमाया

सम्बंधित ख़बरें

ATM broken
नाबालिग भांजे और मौसी ने तोड़ा ATM, तंगहाली में यूट्यूब से सीखा था लूट का तरीका 
कमरे में रखे बेड के अंदर मां-बेटे की लाश को जबरन ठूंसा गया था
पानी में जहर, गूगल से सीखा तरीका... डबल मर्डर की खौफनाक साजिश 
नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी राम सुबेक.
नोएडा: यूट्यूब से सीखा बम बनाना, बैग में रखकर दोस्त को थमाया 
पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी पति को लाश के साथ गिरफ्तार कर लिया
पत्नी की हत्या के लिए खुद बनाई पिस्टल, यूट्यूब से सीखा गोली बनाना 
पुलिस ने बाइक चोरी गैंग को पकड़ा. (Photo: ITG)
यूट्यूब से सीखा लॉक तोड़ने का तरीका, फिर शहरभर में चोरी करने लगे बाइक... नेपाल में ले जाकर बेच देते थे गाड़ियां 

आरोपी सोनू और आमिर ने IED को एक बैग में रखकर बहाने से दुकान के भीतर छोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि पेट्रोल की बदबू फैलने के कारण दुकान का मालिक बैग को देख पाया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई. पुलिस ने बैग को सुरक्षित रूप से कब्जे में लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

सवाल है कि भतीजे ने ऐसा क्यों किया. इसकी जांच में सामने आया कि यह कदम व्यापार में प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत विवाद के चलते उठाया गया. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यदि बम फट जाता तो दुकान और ऊपर रहने वाले परिवार के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था. इसलिए घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उनके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement