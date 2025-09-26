Youtube देख युवक ने बनाया बम, चाचा की दुकान में रखा... टाइमर में खराबी के चलते ब्लास्ट होने से बचा

पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए चाचा की दुकान में बम रखने वाले भतीजे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है. मामला तब सामने आया, जब शहर में एक बैग की दुकान में पेट्रोल बम जैसी चीज मिली. गनीमत रही कि टाइमर की खराबी के कारण ब्लास्ट नहीं हुआ. पुलिस ने बताया कि अगर बम फट जाता तो दुकान के ऊपर रहने वाले परिवार को गंभीर नुकसान हो सकता था.

पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि इस मामले को 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया. आरोपी मूल रूप से यूपी के हरदोई जिले के सोनू और सहारनपुर का आमिर है. दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड जांचा जा रहा है. प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों ने यूट्यूब से बम बनाना सीखा और फिर ऑनलाइन और स्थानीय मार्केट से सामान मंगाकर इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) तैयार किया.

यह भी पढ़ें: नोएडा: यूट्यूब से सीखा बम बनाना, बैग में रखकर दोस्त को थमाया

आरोपी सोनू और आमिर ने IED को एक बैग में रखकर बहाने से दुकान के भीतर छोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि पेट्रोल की बदबू फैलने के कारण दुकान का मालिक बैग को देख पाया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई. पुलिस ने बैग को सुरक्षित रूप से कब्जे में लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

सवाल है कि भतीजे ने ऐसा क्यों किया. इसकी जांच में सामने आया कि यह कदम व्यापार में प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत विवाद के चलते उठाया गया. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यदि बम फट जाता तो दुकान और ऊपर रहने वाले परिवार के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था. इसलिए घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उनके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----