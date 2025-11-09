scorecardresearch
 

दिल्ली में GRAP-3 लागू होगा या नहीं? CAQM ने दिया प्रदूषण को लेकर बड़ा अपडेट

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में रविवार को मामूली सुधार दर्ज किया गया, जिसके बाद सीएक्यूएम ने GRAP-3 लागू न करने का फैसला किया.मौसम विभाग और IITM के अनुसार आने वाले दिनों में हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रहेगी, लेकिन और खराब नहीं होगी. आयोग ने कहा कि फिलहाल स्टेज-1 और स्टेज-2 के उपाय जारी रहेंगे.

वायु गुणवत्ता पर सीएक्यूएम नजर बनाई हुई है और जरूरत पड़ने पर एक फिर से समीक्षा की जाएगी (Photo: PTI)
वायु गुणवत्ता पर सीएक्यूएम नजर बनाई हुई है और जरूरत पड़ने पर एक फिर से समीक्षा की जाएगी (Photo: PTI)

Delhi GRAP 3 restrictions update: पूरे देश की इस वक्त नजरें राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास बढ़ते वायु प्रदूषण पर बनी हुई है. ठंड के साथ दिल्ली-एनसीआर में हर साल प्रदूषण चरम पर पहुंच जाता है. इस साल भी हालत हर साल की तरह ही नजर आ रही है. रविवार सुबह को तो इस सीज़न का सबसे ज्यादा प्रदूषित रहने वाली सुबह हुई. सुबह औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) दिल्ली में 391 दर्ज किया गया. 

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लड़ने और उसे कम करने की योजना बनाने को लेकर कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की बैठक हुई. CAQM ने साफ़-साफ कह दिया है कि अभी के हालात में GRAP 3 लगाने की जरूरत नहीं है. सुबह के वक्त दिल्ली का एक्यूआई 'बहुत खराब' कैटेगरी के ऊपरी स्तर पर था. 

रविवार सुबह दिल्ली की हवा इस सीजन की सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई थी. AQI 391 पर चला गया, फिर थोड़ा सा कम हुआ. पूरी दिल्ली में धुंध छाई हुई थी और तापमान भी गिरकर 11.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो नार्मल से काफी कम है. 

दोपहर 4 बजे एक्यूआई 370 हो गया था, मतलब दिल्ली "रेड जोन" में थी. सुबह 8 बजे एक्यूआई 391 था, जो कि इस सीजन का सबसे ऊंचा स्तर था, फिर दो घंटे बाद थोड़ा कम हुआ.

यह भी पढ़ें: रेड जोन में दिल्ली! प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, कई लोग हिरासत में

हालात में हल्का सुधार

CAQM की सब-कमेटी ने मौसम और एक्यूआई के पूर्वानुमान देखते हुए कहा कि सुबह 10 बजे प्रति घंटा औसत एक्यूआई 391 था, जो शाम 4 बजे 370 और 5 बजे घटकर 365 हो गया. IMD और IITM की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि अगले कुछ दिन AQI 'बहुत खराब' कैटेगरी में ही रहेगा.

GRAP 3 फिलहाल जरूरी नहीं

सब-कमेटी ने फैसला लिया है कि फिलहाल ग्रैप का स्टेज-III लागू करने की जरूरत नहीं है. अभी जो स्टेज-I और स्टेज-II के तहत उपाय चल रहे हैं, वही NCR में जारी रहेंगे. सब-कमेटी हालात पर नजर बनाए हुए है और जहां ज़रूरत होगी वहाँ एयर क्वालिटी का रिव्यू करेगी.

