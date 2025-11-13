scorecardresearch
 

Feedback

आतंक की भयावह तस्वीर! दिल्ली धमाके के दो दिन बाद 300 मीटर दूर टीन शेड पर मिला कटा हुआ हाथ

न्यू लाजपत राय मार्केट दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लाल किले के ठीक सामने स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का मार्केट है. यहां सस्ते सामान खरीदने की चाहत में देश भर से व्यापारी आते हैं. इसी दुकान के टीन के शेड पर धमाके में उड़ा हाथ का एक टुकड़ा मिला है.

Advertisement
X
दिल्ली धमाके के दो दिन बाद एक दुकान की छत से ब्लास्ट में कटा हाथ मिला है. (Photo: ITG)
दिल्ली धमाके के दो दिन बाद एक दुकान की छत से ब्लास्ट में कटा हाथ मिला है. (Photo: ITG)

दिल्ली ब्लास्ट को हुए 2 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं. लेकिन दिल्ली पुलिस समेत जांच एजेंसियां अभी भी सबूत और बॉडी पार्ट्स की तलाश कर रही हैं. आज सुबह ब्लास्ट साइट से 300 मीटर दूर एक दुकान की छत पर एक इंसान का हाथ मिला है. धमाके में उड़कर शरीर से अलग हो गया ये हाथ 
न्यू राजपत राय मार्केट में एक दुकान की छत पर गिरा पड़ा था. 

ये हाथ क्षत-विक्षत अवस्था में है. दिल्ली पुलिस ने आज इलाके की जांच के दौरान इस इस बॉडी पार्ट्स को बरामद किया है. अब पुलिस के सामने एक बार फिर से इस 'कटे हाथ' की पहचान स्थापित करने की चुनौती है. 

न्यू लाजपत राय मार्केट दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लाल किले के ठीक सामने स्थित एक प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है. यह घड़ियों, मोबाइल फोन, कंपोनेंट्स और गैजेट्स का प्रमुख केंद्र है, जहां देशभर से व्यापारी आते हैं और थोक माल खरीदते हैं. यहां संकरी गलियों में सैकड़ों दुकानें हैं, जहां सस्ते दामों पर सामान मिलता है. 

सम्बंधित ख़बरें

delhi blast red fort news
मां का सैंपल 100% मैच... DNA जांच से कैसे तय हुआ लाश आतंकी डॉ. उमर की थी 
delhi blast
ब्लास्ट से पहले पुरानी दिल्ली की मस्जिद में गया था आतंकी उमर, CCTV में दिखा चेहरा 
US Secretary of State Marco Rubio
'भारत को मदद की जरूरत नहीं, वह खुद सक्षम है', दिल्ली ब्लास्ट की जांच पर बोले रुबियो 
Red Fort blast: Visuals capture the exact moment the Hyundai i20 exploded
दिल्ली ब्लास्ट केस: पुलिस को अब तीसरी कार की तलाश, क्या मारुति ब्रेजा से की गई थी रेकी? 
(Photo: AI-generated)
दिल्ली में राहगीर ने सुनी तेज आवाज, पता चला- DTC बस का टायर फटा 

लाल किले मेट्रो स्टेशनसे पैदल दूरी पर होने से यहां पहुंच आसान है. हाल ही में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद ये बाजार बंद था. लेकिन अब यहां स्थिति सामान्य हो रही है. 

Advertisement

दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है. इनमें से 10 लोगों की पहचान हो चुकी है. इनमें से 9 नागरिक हैं और 1 आतंकी डॉ उमर मोहम्मद है. इस हमले में जिस शख्स की अभी मौत हुई है उसका नाम बिलाल है. बिलाल वेंटीलेटर पर था. 

उमर मोहम्मद ही वो शख्स था जो ब्लास्ट के दौरान कार चला रहा था. कार में धमाके के बाद इस दहशतगर्द के चिथड़े चिथड़े उड़ गए. जांच एजेंसियों ने कार से उसके बॉडी पार्ट्स बरामद किए थे. इसका मिलान डॉ उमर की मां से लिए गए सैंपल से किया गया. दोनों ही सैंपल मैच किया गया. इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि कार चला रहा शख्स आतंकी उमर मोहम्मद ही था. 

पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने अब अगली चुनौती दो बचे लोगों की पहचान स्थापित करना है. पुलिस को घटनास्थल से मानव शरीर के क्षत-विक्षत अंग मिले हैं, इनकी पहचान स्थापित करने के लिए एजेंसियां और FSL की टीम घटनास्थल से सुराग इकट्ठा कर रही हैं. इसी दौरान पुलिस को हाथ का कटा हिस्सा मिला है. 

पुलिस को तीसरी कार की तलाश

इस बीच पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि कई सुरक्षा एजेंसियां लाल किला विस्फोट मामले से जुड़ी एक तीसरी कार की तलाश में हैं. 

Advertisement

सोमवार शाम लाल किले के पास एक सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और 30 अन्य घायल हो गए थे. बाद में जांचकर्ताओं ने एक दूसरी गाड़ी - एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट - का पता फरीदाबाद में लगाया. 

हालांकि एक तीसरी कार जो कि मारुति ब्रेजा है, अभी तक नहीं मिली है. 

सूत्रों ने कहा, "लापता तीसरी कार का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा रेकी करने या भागने के लिए किए जाने का संदेह है. कई टीमें तीसरी कार की तलाश में हैं."

उन्होंने कहा कि मारुति ब्रेज़ा का पता लगाने के लिए दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement