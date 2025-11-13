आतंक की भयावह तस्वीर! दिल्ली धमाके के दो दिन बाद 300 मीटर दूर टीन शेड पर मिला कटा हुआ हाथ

दिल्ली ब्लास्ट को हुए 2 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं. लेकिन दिल्ली पुलिस समेत जांच एजेंसियां अभी भी सबूत और बॉडी पार्ट्स की तलाश कर रही हैं. आज सुबह ब्लास्ट साइट से 300 मीटर दूर एक दुकान की छत पर एक इंसान का हाथ मिला है. धमाके में उड़कर शरीर से अलग हो गया ये हाथ

न्यू राजपत राय मार्केट में एक दुकान की छत पर गिरा पड़ा था.

ये हाथ क्षत-विक्षत अवस्था में है. दिल्ली पुलिस ने आज इलाके की जांच के दौरान इस इस बॉडी पार्ट्स को बरामद किया है. अब पुलिस के सामने एक बार फिर से इस 'कटे हाथ' की पहचान स्थापित करने की चुनौती है.

न्यू लाजपत राय मार्केट दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लाल किले के ठीक सामने स्थित एक प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है. यह घड़ियों, मोबाइल फोन, कंपोनेंट्स और गैजेट्स का प्रमुख केंद्र है, जहां देशभर से व्यापारी आते हैं और थोक माल खरीदते हैं. यहां संकरी गलियों में सैकड़ों दुकानें हैं, जहां सस्ते दामों पर सामान मिलता है.

लाल किले मेट्रो स्टेशनसे पैदल दूरी पर होने से यहां पहुंच आसान है. हाल ही में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद ये बाजार बंद था. लेकिन अब यहां स्थिति सामान्य हो रही है.

दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है. इनमें से 10 लोगों की पहचान हो चुकी है. इनमें से 9 नागरिक हैं और 1 आतंकी डॉ उमर मोहम्मद है. इस हमले में जिस शख्स की अभी मौत हुई है उसका नाम बिलाल है. बिलाल वेंटीलेटर पर था.

उमर मोहम्मद ही वो शख्स था जो ब्लास्ट के दौरान कार चला रहा था. कार में धमाके के बाद इस दहशतगर्द के चिथड़े चिथड़े उड़ गए. जांच एजेंसियों ने कार से उसके बॉडी पार्ट्स बरामद किए थे. इसका मिलान डॉ उमर की मां से लिए गए सैंपल से किया गया. दोनों ही सैंपल मैच किया गया. इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि कार चला रहा शख्स आतंकी उमर मोहम्मद ही था.

पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने अब अगली चुनौती दो बचे लोगों की पहचान स्थापित करना है. पुलिस को घटनास्थल से मानव शरीर के क्षत-विक्षत अंग मिले हैं, इनकी पहचान स्थापित करने के लिए एजेंसियां और FSL की टीम घटनास्थल से सुराग इकट्ठा कर रही हैं. इसी दौरान पुलिस को हाथ का कटा हिस्सा मिला है.

पुलिस को तीसरी कार की तलाश

इस बीच पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि कई सुरक्षा एजेंसियां लाल किला विस्फोट मामले से जुड़ी एक तीसरी कार की तलाश में हैं.

सोमवार शाम लाल किले के पास एक सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और 30 अन्य घायल हो गए थे. बाद में जांचकर्ताओं ने एक दूसरी गाड़ी - एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट - का पता फरीदाबाद में लगाया.

हालांकि एक तीसरी कार जो कि मारुति ब्रेजा है, अभी तक नहीं मिली है.

सूत्रों ने कहा, "लापता तीसरी कार का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा रेकी करने या भागने के लिए किए जाने का संदेह है. कई टीमें तीसरी कार की तलाश में हैं."

उन्होंने कहा कि मारुति ब्रेज़ा का पता लगाने के लिए दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

