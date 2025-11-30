scorecardresearch
 
Delhi: वसंत कुंज में BMW ने 3 लोगों को रौंदा, ड्राइवर हिरासत में, एंबियंस मॉल के बाहर हुआ हादसा

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बीती रात एक BMW कार ने सड़क पार कर रहे तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसा एंबियंस मॉल के सामने हुआ. पुलिस ने मौके से कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है.

बीएमडब्ल्यू कार ने तीन लोगों को मारी टक्कर. (Photo: Representational)
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में देर रात BMW कार ने सड़क पर तीन लोगों को टक्कर मार दी. यह हादसा वसंत कुंज स्थित एंबियंस मॉल के ठीक सामने हुआ, जहां देर रात भी आवागमन काफी रहता है. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई.

हादसे के बारे में सूचना मिलते ही वसंत कुंज इलाके की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों घायलों गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है.

घटना के बाद पुलिस ने BMW कार के ड्राइवर को मौके से ही हिरासत में ले लिया है. जांच में यह भी सामने आया कि दुर्घटना करने वाली कार हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर पर थी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय वह तेज रफ्तार में था या लापरवाही से ड्राइव कर रहा था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार अचानक तेजी से आई और सड़क पर जा रहे लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला. कुछ लोगों ने दावा किया कि कार की रफ्तार सामान्य से काफी ज्यादा थी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी मिल सके. फिलहाल पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. एंबियंस मॉल के आसपास रात में वाहनों की तेज़ रफ्तार आम बात है.

