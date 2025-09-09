scorecardresearch
 

दिल्ली में फूड आउटलेट के AC में जोरदार धमाका, लगी आग, 5 लोग बुरी तरह घायल

दिल्ली के यमुना विहार में फूड आउटलेट के एसी में देर रात जोरदार धमाका हुआ, जिसमें पांच लोग घायल हो गए. उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एसी का कंप्रेसर फटा (Photo: AI Image)
एसी का कंप्रेसर फटा (Photo: AI Image)

दिल्ली के यमुना विहार से एयर कंडीशन में धमाके की खबर सामने आई है. सोमवार देर रात  एक फूड आउटलेट के ग्राउंड फ्लोर पर ये हादसा हुआ. दिल्ली अग्निशमन सेवा को सूचना मिली और उसने तुरंत तीन दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं. इस घटना में पांच लोग घायल हुए हैं और उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस थाना फिलहाल मामले की जांच कर रहा है. मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है.

गौरतलब है कि दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक दिन पहले एसी से ही जुड़ा एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. यहां ग्रीन फील्ड कॉलोनी स्थित एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पर एसी फटने के बाद आग लग गई. इस आगजनी में सेकेंड फ्लोर पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई.

साथ ही परिवार का पालतू कुत्ता भी इस हादसे में झुलसकर मर गया. राज 3 बजे हुए इस हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक,एकाएक जोरदार धमाके की आवाज आई. इसके बाद मकान से धुआं और आग निकलने लगी. जब तक स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचते, तब तक पूरा फ्लैट धुएं से भर चुका था. दम घुटने की वजह से तीनों सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, परिवार का पालतू कुत्ता भी बच नहीं पाया.

