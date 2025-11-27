Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ी ठंड, हवा में जहर नहीं कम... एयर क्वालिटी खराब, कई इलाकों में AQI फिर 400 पार

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का औसत AQI फिर 349 पहुंच गया है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली को अभी प्रदूषण से राहत मिलने वाली नहीं है.

दरअसल, दिल्ली में सर्दी का असर बढ़ते ही हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है. तापमान गिरने से वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) तेजी से बिगड़ रहा है. गुरुवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 349 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. ठंडी हवाओं के कारण प्रदूषक हवा में फंस गए हैं, जिससे स्थिति और खराब हो रही है.

#WATCH | Delhi | Visuals from AIIMS as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 347, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/yndukz4v1y — ANI (@ANI) November 27, 2025

दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में है. वजीरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां AQI 406 रिकॉर्ड किया गया. वहीं, अन्य प्रभावित इलाकों में...

रोहिणी- 400

विवेक विहार- 400

बावना- 405

आनंद विहार- 390

नेहरू नगर (लाजपत नगर)- 395



इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि PM2.5 और PM10 का स्तर बहुत ऊंचा है, जो फेफड़ों और दिल की बीमारियों को बढ़ावा देता है.

#WATCH | Delhi | Visuals from the Jawaharlal Nehru Stadium area as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 350, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/u9h0IWdMZ5 — ANI (@ANI) November 27, 2025

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज (गुरुवार), 27 नवंबर को न्यूनतम तापमान 11-13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम 25-27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिला.

NCR शहरों में भी हालात खराब

दिल्ली के साथ-साथ पूरे एनसीआर में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है. नोएडा में AQI 364, ग्रेटर नोएडा में 375, गाजियाबाद में 357 और गुरुग्राम में 300 दर्ज किया गया. ग्रेटर नोएडा और नोएडा में निर्माण कार्य और ट्रैफिक जाम मुख्य वजह माना जा रहा है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, अगले 24 घंटों में कोई खास सुधार नहीं होगा. 28-29 नवंबर तक AQI 'गंभीर से बहुत खराब' के बीच रह सकता है.

बता दें कि बीते दिन यानी बुधवार को AQI (327) में मामूली सुधार होने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP-3 की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा दी थीं. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-1 और 2 के नियम लागू हैं. जिसके तहत...

सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव होगा.

निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और ढकना अनिवार्य होगा.

कचरा, पत्तियां और बायोमास जलाने पर रोक.

पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई.

भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक प्वॉइंटस पर विशेष निगरानी.



