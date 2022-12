Delhi AQI Today: दिल्ली में धुंध और प्रदूषण का सितम! इन इलाकों की हवा बहुत जहरीली, क्या फिर बढ़ेंगी पाबंदियां?

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ प्रचंड कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है. शीतलहर चलने से आने वाले कुछ दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है. इसके साथ ही प्रदूषण ने एक बार फिर राजधानी और इसके आस-पास के इलाकों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी में सुबह के वक्त कोहरे के साथ प्रदूषण की धुंध के बीच आसमान में घनी चादर देखने को मिली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली में आज, 20 दिसंबर 2022 की सुबर औसम वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 382 रहा, जो गंभीर श्रेणी के बेहद करीब है.

बता दें कि कोहरे से साथ दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के चलते सोमवार शाम को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई. इस दौरान पैनल ने कहा कि AQI के स्तर में अचानक वृद्धि अस्थायी है. वायु गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए उप-समिति ने कहा कि आज रात या मंगलवार से हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है. हालांकि, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है. आइये जानते हैं दिल्ली के अलग-अलग इलाकों का हाल.

