SSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, केजरीवाल बोले- सवाल पूछने वाली हर आवाज को दबा रही बीजेपी

दिल्ली के रामलीला मैदान में SSC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने की मांग को लेकर धरना दे रहे छात्रों पर बीजेपी सरकार की दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई. पुलिस के लाठीचार्ज की सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं तमाम वीडियो को शेयर कर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमले किए. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इसे बीजेपी सरकार की तानाशाही और गुंडागर्दी बताया. AAP ने SSC छात्रों के साथ खड़े होने और उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए. SSC परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे. उनकी आवाज सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गईं. सोचिए... जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थीं, आज उन पर चोटों के निशान हैं. मीडिया के लोगों को भी खबर कवर करने से रोका गया. देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है. बीजेपी से सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज कराके उनकी आवाज दबा दी जाती है. किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है. जो बीजेपी को वोट ना दे तो उसकी वोट काट दी जाती है. बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक बना कर रख दिया है.

बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए…



SSC परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ़ की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी आवाज़ सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियाँ बरसा दी गईं। सोचिए... जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थीं, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया… https://t.co/F3oLAkY4QP — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 25, 2025

इसके अलावा, केजरीवाल ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक षड्यंत्र रचने और झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने 160 दिन तक सरकार चलाई थी..

केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले सात महीनों में बीजेपी सरकार के कामकाज से दिल्लीवासी परेशान हैं. उन्होंने कहा कि लोग आज 'जेल वाली सरकार' को याद कर रहे हैं.

उनका कहना है कि उनकी सरकार के समय न तो बिजली जाती थी और न ही पानी की किल्लत होती थी. अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त दवाइयां और टेस्ट उपलब्ध रहते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि अब हालात इतने खराब हैं कि एक बारिश में ही दिल्ली की स्थिति बदहाल हो जाती है.

उन्होंने यह भी कहा कि उनके शासन में प्राइवेट स्कूलों को मनमानी और गुंडागर्दी की इजाजत नहीं थी, जबकि मौजूदा सरकार के दौर में स्कूल अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं.

राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फँसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से 160 दिन सरकार चलायी।



पिछले सात महीनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया है कि आज दिल्ली वाले उस जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं। कम से कम जेल वाली सरकार के वक्त बिजली… — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 25, 2025

उधर, AAP मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में कई हफ्तों से चल रहा SSC स्टूडेंट्स का प्रदर्शन रविवार को रामलीला मैदान में रहा था. कई हफ्तों से SSC छात्र और उनके टीचर अपनी आवाज उठा रहे हैं. वहां कुछ छात्र और उनके शिक्षक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. इनमें छोटी-छोटी लड़कियां, नौजवान लड़के और टीचर शामिल थे. लेकिन दिल्ली पुलिस ने बेहद शर्मनाक और प्रजातंत्र को कलंकित करने वाला कृत्य है. पुलिस ने पहले टेंट की लाइट काट दी, अंधेरा कर दिया, ताकि अंधेरे में बच्चों पर हमला किया जाए और कोई वीडियो न बन पाए. इसके बाद सादे कपड़ों में पुलिसवालों ने छात्रों के साथ बर्बरता की, मारा- पीटा. बच्चों ने अपने फोन की लाइट जलाकर वीडियो रिकॉर्ड किए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मां-बाप अपने बच्चों को 12 साल स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि बच्चा पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लर्क, स्टेनो या एसएससी पास करके छोटी-मोटी सरकारी नौकरी पा ले. लोग गांव-कस्बों में अपनी सारी पूंजी ट्यूशन और कोचिंग में लगा देते हैं. बच्चे 12वीं पास करने के बाद 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, नीट की परीक्षा देते हैं और पता चलता है कि नीट में संगठित धांधली हो रही है. यह कोई छोटी-मोटी चीटिंग नहीं, बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार है. नालायक लोग डॉक्टर बनाए जा रहे हैं और लायक लोग बाहर कर दिए जा रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि SSC परीक्षाओं में भी यही हो रहा है. दो-चार साल से मेहनत करने वाले बच्चे बर्बाद होकर घर बैठे हैं और जिन्होंने पैसे देकर सांठगांठ की, वे बाबू और अफसर बन रहे हैं. देश का युवा सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहा है, और बीजेपी की केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस उन्हें डंडों-लाठियों से पीट रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 10-11 साल में कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा, जो दिल्ली पुलिस से न पिटा हो. जीएसटी के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतरे, उन्हें पीटा गया. डॉक्टरों ने कानून के खिलाफ आंदोलन किया, वे पिटे. छात्रों के कई आंदोलन हुए, वे पिटे. फौजियों ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) की मांग की, वे जंतर-मंतर पर पिटे. वकीलों ने हड़ताल की, वे पिटे. कुत्ता प्रेमी, जो अंग्रेजी बोलते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं, वे भी पिटे. गरीबों की तो झुग्गियां तोड़ी जाती हैं, रेहड़ी-पटरी हटाई जाती है और वे भी पिटते हैं.

देश में आ गई है तानाशाही‼️



इस सरकार के दौरान जिस वर्ग ने भी विरोध प्रदर्शन किया, अपना हक मांगा, उस पर BJP की दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाईं।



BJP के MLA ने श्री आचार्य भिक्षु सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की पिटाई की लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। BJP की सरकार में सबको पीटा… pic.twitter.com/60wBz2D4zN — AAP (@AamAadmiParty) August 25, 2025

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज जो लोग चादर तानकर सो रहे हैं, वे समझ लें कि सबका नंबर आएगा. बीजेपी ने 1 अप्रैल 2025 से प्राइवेट स्कूलों की फीस 30-80 फीसद बढ़ाकर मिडिल क्लास को तोहफा दिया. एक भी स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई. शिक्षा मंत्री आशीष सूद की टाउन हॉल में पेरेंट्स ने सवाल पूछे, तो उन्हें धमकाया गया। मंत्री सूद बोले, 'मैंने टेंट लगाया, खाना खिलाया, तो मैं सुनाऊंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा.” यह तानाशाही है.

वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की ‘लाठी-लीला’. SSC के छात्रों और शिक्षकों पर बेरहमी से लाठियां चलवाईं, उन्हें पकड़कर पीटा गया.

