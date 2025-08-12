'केंद्रीय मंत्रियों के घर मिले 30-35 वोट', AAP का आरोप- भाजपा ने धांधली से जीता दिल्ली चुनाव

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कथित भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं कराने को लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करार देते हुए कहा कि इससे साफ है कि बीजेपी इस पूरे खेल में शामिल है.



संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार हुआ. AAP ने इसके सबूत पेश किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय मंत्रियों के घरों के पते पर 30-35 वोट मिले, जबकि BJP कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के 14 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों वोट कटवाने के लिए आवेदन दिए. उन्होंने कहा, 'दिल्ली में उन लोगों के वोट काटे गए, जो वर्षों से यहां रह रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने आधार कार्ड समेत तमाम सबूतों के साथ इन गड़बड़ियों को मीडिया के सामने रखा था.'

दिल्ली में 7-8% वोटों का घोटाला हुआ: संजय सिंह

संजय सिंह ने BJP पर आरोप लगाया कि उसने दिल्ली का चुनाव वोटों के घोटाले से जीता है. उन्होंने कहा, 'BJP महज 2% वोटों से आगे थी, लेकिन इसमें 7-8% का घोटाला किया गया. कांग्रेस उस समय चुप रही, उसे भी दिल्ली के मुद्दे पर बोलना चाहिए था.' आम आदमी पार्टी के सांसद ने महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी BJP पर इसी तरह के घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए कहा, 'मृत लोगों और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नामों को मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है.'

AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग वोट चोरी के मुद्दे पर छिपकर भाग रहा है और BJP नेता उसकी वकालत कर रहे हैं.' उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की डिजिटल कॉपी विपक्षी दलों को सौंपे. सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'अगर डिजिटल कॉपी मिल जाए, तो एक हफ्ते में पूरा फर्जीवाड़ा देश के सामने आ जाएगा.' उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया है कि गड़बड़ियों को उजागर करने में महीनों लग जाते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त पर हो एक्शन: सौरभ भारद्वाज

उन्होंने चेतावनी दी, 'जब भी सरकार बदलेगी, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. ये लोग सीधे तौर पर इस अपराध में साझेदार हैं और इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए.' संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद में चर्चा न करवाना दर्शाता है कि मोदी सरकार को लोकतंत्र में इस तरह के घोटालों से कोई मतलब नहीं है. उन्होंने बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ियों, जैसे मृत लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने और गलत उम्र दर्ज करने के मामलों का हवाला दिया.

