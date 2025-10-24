scorecardresearch
 

'10 महीने में 10 दिन खुश नहीं रही...', पति-ससुर पर आरोप लगाकर महिला ने दे दी जान

रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने कथित उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली. महिला ने अपने पति और ससुर पर गंभीर उत्पीड़न का वीडियो संदेश में आरोप लगाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिवार व पड़ोसियों के बयान लिए जा रहे हैं.

महिला ने वीडियो बनाकर किया सुसाइड (Photo: Screengrab)
महिला ने वीडियो बनाकर किया सुसाइड (Photo: Screengrab)

रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र से खुदकुशी का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक महिला ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले महिला ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने पति और ससुर पर गंभीर उत्पीड़न का आरोप लगाया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला के पिता थाने पहुंचकर न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. इस मामले में डीडी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

महिला ने पति और ससुर पर आरोप लगाकर की खुदकुशी

साथ ही परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस मोबाइल वीडियो और अन्य डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रही है ताकि महिला की मौत के पीछे की घटनाओं का क्रम स्पष्ट किया जा सके. पुलिस का कहना है कि जांच में वीडियो और अन्य डिजिटल डेटा अहम भूमिका निभा सकते हैं.

पुलिस ने परिवार और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए

परिवार और पड़ोसियों के बयान से भी मामले की सच्चाई सामने आएगी. डीडी नगर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच कर रही है. मामले की जांच जारी है और पुलिस ने कहा है कि निष्पक्ष और तेज़ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

