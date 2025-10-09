scorecardresearch
 

रायपुर: किसने किया नर्स का बेरहमी से कत्ल? कमरे के अंदर मिली खून से सनी मिली लाश

रायपुर में 23 वर्षीय नर्सिंग स्टाफ सदस्य प्रियंका दास की चाकू से हत्या कर दी गई. उनका शव उनके कमरे में खून से लथपथ मिला. टीक्रापारा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने इलाके में डर और आक्रोश फैलाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर संदिग्धों की पहचान कर रही है.

चाकू मारकर नर्स की हत्या (Photo: Representational)
रायपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. 23 वर्षीय नर्सिंग स्टाफ सदस्य प्रियंका दास की चाकू से निर्मम हत्या कर दी गई. प्रियंका स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत थी. उनका शव उनके कमरे में खून से लथपथ पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह एक अत्यंत हिंसक हमला था.

घटना टीक्रापारा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. जांच अधिकारी मृतिका के आसपास के लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि किसी संदिग्ध या पीड़िता से जुड़े व्यक्ति की पहचान की जा सके. प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है. 

नर्स की चाकू मारकर हत्या

स्थानीय लोग इस घटना को सुनकर भय और आक्रोश में हैं. साथ ही उन्होंने पुलिस से घटना की जल्दी से जल्दी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने कहा है कि फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और किसी भी नई जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा 

पुलिस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है. मृतिका के परिवार ने भी प्रशासन और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. घटना ने इलाके में स्वास्थ्यकर्मियों और आम नागरिकों में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है.

