छत्तीसगढ़: सुकमा में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली बुस्की नुप्पों मारी गई है. बुस्की नुप्पों मलांगीर एरिया कमेटी की सदस्य थी और सुकमा व दंतेवाड़ा जिलों में 9 गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित थी.

सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि 18 सितंबर 2025 को गादीरास थाना क्षेत्र के गुफड़ी और पेरमापारा के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी. इस सूचना के आधार पर, डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

सुबह के समय सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. मुठभेड़ खत्म होने के बाद जब इलाके की तलाशी ली गई, तो एक महिला नक्सली का शव हथियार के साथ बरामद हुआ.

हथियार भी बरामद

शुरुआती जांच में शव की पहचान बुस्की नुप्पों (उम्र 35 वर्ष, निवासी रेवाली, दंतेवाड़ा) के रूप में हुई, जो मलांगीर एरिया कमेटी में एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) के पद पर थी और जिस पर सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था.

सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल से 315 बोर राइफल, 5 राइफल कारतूस, एक वायरलेस सेट, 8 डेटोनेटर, लगभग 10 मीटर कोर्डेक्स वायर, 4 जिलेटिन रॉड, बारूद, रेडियो, बंडा व नक्सली साहित्य सहित अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं.

बस्तर आईजी की माओवादियों से अपील

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने इस सफलता पर कहा कि यह दिखाता है कि माओवाद अब अपने अंत के करीब है. उन्होंने माओवादी कैडरों से हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की है.

