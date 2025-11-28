चलती कार, खुले दरवाजे और स्टंट करते युवक... वीडियो वायरल होते ही युवकों के खिलाफ एक्शन

छत्तीसगढ़ के भिलाई में चलती कार में स्टंटबाजी करने का मामला सामने आया है. यहां उतई–नेवई मेन रोड पर तेज रफ्तार कार में खुले दरवाजों से लटककर कुछ युवकों ने खतरनाक स्टंट किया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने कार चालक को अरेस्ट कर स्टंट करने वाले चार युवकों पर कार्रवाई की है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला ओवरब्रिज के पास का है. यहां तेज रफ्तार में जा रही कार में सवार युवक बोनट पर खड़े थे, तो कुछ युवक दोनों तरफ दरवाजों से लटककर स्टंट कर रहे थे. मौके पर मौजूद पेट्रोलिंग आरक्षक अरुण मिश्रा ने उन्हें रोका, लेकिन युवक खतरनाक तरीके से गाड़ी भगाते चले गए.

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए नेवई पुलिस ने आरक्षक की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. जांच में सामने आया कि कार चला रहा युवक 23 वर्षीय मेहराज शाह ग्राम उमरपोटी उतई दुर्ग का रहने वाला है. वह इस हरकत का मुख्य आरोपी था. पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया है.

वहीं कार में स्टंट करने वाले युवकों में 22 वर्षीय रहमान शाह, 23 वर्षीय अदनान खान, 24 वर्षीय चंदन शाह और 21 वर्षीय हुसैन शाह शामिल हैं. सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया गया.

भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने कहा कि युवक खुलेआम तेज रफ्तार में स्टंट कर रहे थे, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस ने सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने साफ कहा है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ कानूनन अपराध हैं, बल्कि सड़क पर दूसरों की जान के लिए भी खतरा हैं.

